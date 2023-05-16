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Глава МИД Беларуси провёл встречи с руководством Госдумы и Совета Федерации

16 мая 2023 10:58
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Белорусско-российское сотрудничество обсуждается сегодня, 16 мая, и в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава нашего МИД находится с официальным визитом в столице России.  

Глава МИД Беларуси провёл встречи с руководством Госдумы и Совета Федерации-1

Глава МИД Беларуси провёл встречи с руководством Госдумы и Совета Федерации-3

Сегодня Сергей Алейник провел встречи с руководством Госдумы и Совета Федерации, во время которых стороны рассмотрели вопросы межпарламентского взаимодействия. В том числе в рамках Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Парламентской ассамблеи ОДКБ и других организаций.  

Глава МИД Беларуси провёл встречи с руководством Госдумы и Совета Федерации-6

Наши страны продолжают работу по гармонизации и сближению законодательства двух стран – эта тема также обсуждалась. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, законодательное обеспечение решений, принятых на уровне президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина, приоритет в работе депутатского корпуса.

# Беларусь-Россия # Сергей Алейник # Вячеслав Володин # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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