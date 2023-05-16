Глава МИД Беларуси провёл встречи с руководством Госдумы и Совета Федерации

Белорусско-российское сотрудничество обсуждается сегодня, 16 мая, и в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава нашего МИД находится с официальным визитом в столице России.
Белорусско-российское сотрудничество обсуждается сегодня, 16 мая, и в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава нашего МИД находится с официальным визитом в столице России.
Сегодня Сергей Алейник провел встречи с руководством Госдумы и Совета Федерации, во время которых стороны рассмотрели вопросы межпарламентского взаимодействия. В том числе в рамках Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Парламентской ассамблеи ОДКБ и других организаций.
Наши страны продолжают работу по гармонизации и сближению законодательства двух стран – эта тема также обсуждалась. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, законодательное обеспечение решений, принятых на уровне президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина, приоритет в работе депутатского корпуса.