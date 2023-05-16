Лукашенко отметил рост торгово-экономического сотрудничества Беларуси с Владимирской областью

Торгово-экономическое взаимодействие Беларуси с Владимирской областью РФ нарастает, и темпы этого роста нужно во что бы то ни стало сохранить. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече во вторник, 16 мая, с главой региона Александром Авдеевым, пишет БЕЛТА.

Глава государства выразил уверенность, что первый визит в Беларусь Александра Авдеева в статусе главы Владимирской области позволит на месте определиться с потребностями, найти нужных поставщиков, а возможно, и заключить новые контракты с белорусскими партнерами. Лукашенко отметил, что белорусское правительство нацелено на то, чтобы оказать в этом плане максимальное содействие.

Белорусский лидер также обратил внимание, что во время контактов на высшем уровне с российским президентом Владимиром Путиным постоянно идет речь о необходимости интеграции, производственной кооперации и импортозамещения. Лукашенко отметил, что особенно по части импортозамещения у России и Беларуси получается неплохо. Даже лучше, чем ожидалось, подытожил Александр Лукашенко.