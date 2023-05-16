Лукашенко о Владимирской области: это родная наша область, такая, как Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 16 мая, во время встречи с губернатором Владимирской области РФ Александром Авдеевым обратил внимание на схожесть нашей страны и российского региона, пишет БЕЛТА.

Глава государства отметил, что схожесть Беларуси и Владимирской области в свою очередь является надежным фундаментом для развития сотрудничества.

«Это родная наша область, она такая, как Беларусь. Знаем, что вы не супербогатые, как и мы, все достается своим трудом, люди одинаковые. Поэтому у нас есть хорошая база, основа для нашего сотрудничества. Всегда к этому готовы», – сказал Александр Лукашенко.