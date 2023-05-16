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Лукашенко о Владимирской области: это родная наша область, такая, как Беларусь

16 мая 2023 09:39
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 16 мая, во время встречи с губернатором Владимирской области РФ Александром Авдеевым обратил внимание на схожесть нашей страны и российского региона, пишет БЕЛТА. 

Лукашенко о Владимирской области: это родная наша область, такая, как Беларусь-1

Фото: БЕЛТА

Глава государства отметил, что схожесть Беларуси и Владимирской области в свою очередь является надежным фундаментом для развития сотрудничества. 

«Это родная наша область, она такая, как Беларусь. Знаем, что вы не супербогатые, как и мы, все достается своим трудом, люди одинаковые. Поэтому у нас есть хорошая база, основа для нашего сотрудничества. Всегда к этому готовы», – сказал Александр Лукашенко. 

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# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Александр Авдеев

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