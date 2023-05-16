«Открыта широкая дорога для того, чтобы реализовать задумки». Лукашенко провёл встречу с губернатором Владимирской области

Обоюдный товарооборот между Беларусью и этим российским регионом в 2022 году составил почти полмиллиарда долларов и в целом вырос на 20 % в сравнении с 2021-м. И набранный темп стороны намерены сохранить. Наша страна поставляет продукцию машиностроения, деревообработки, химической и легкой промышленности, агропромышленного комплекса. Импортируем части подвижного состава, шоколад и многое другое из Владимирской области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Убежден, что ваш первый визит в нашу страну в статусе руководителя российского региона позволит на месте более быстро определиться с теми потребностями, найти нужных поставщиков, а может, и заключить новые контракты. Наше правительство ориентировано на то, чтобы оказать вам максимальное содействие. Все, на что мы способны, если это вас устраивает, мы готовы с вами в этом направлении работать.

В ходе наших контактов с президентом России Владимиром Владимировичем мы постоянно говорим о необходимости углубления интеграции, производственной кооперации и, самое главное, импортозамещения. И вы знаете, у нас неплохо получается. Даже больше того, что мы ожидали. Считаю, в этом в первую очередь должны быть заинтересованы руководители регионов и предприятий, потому что вы на месте, вы там, с людьми. Все, что необходимо было принять и подписать, главами государств, правительствами в основном, сделано. Открыта широкая дорога для того, чтобы реализовать те задумки, которые мы предполагали, в сфере двустороннего сотрудничества.