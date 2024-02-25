Гигин: Лукашенко проговаривает контуры, очертания будущего мира – у Зеленского формулировка тупая

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. О мире, о нас, о народовластии, о людях! В гостях директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. О мире, о нас, о народовластии, о людях! В гостях директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.
Вадим Гигин, директор Национальной библиотеки Беларуси:
У Зеленского сформулирована тупая, бредовая, мистическая, в которую никто не верит, Украина в границах 1991 года. Они для себя сформулировали и как мантру это повторяют.
Формула Зеленского – это смех просто. Какова наша формула не мира, но победы? Александр Лукашенко в своих выступлениях проговаривает контуры, очертания будущего мира. И это огромная ответственность, которую берет на себя наш Президент.
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