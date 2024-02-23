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Пустовой: Наша армия – это институт и инструмент военно-патриотического воспитания человека

23 февраля 2024 20:48
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим День Защитников Отечества, госнаграды от Лукашенко и силу белорусских воинов. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой.

Пустовой: Наша армия – это институт и инструмент военно-патриотического воспитания человека-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Армия у нас – институт. Не только это механизм защиты Родины. Это еще и, оказывается, институт, инструмент военно-патриотического воспитания человека. У армии три задачи. Главное на поверхности – защита суверенитета, независимости... Нас с вами, чтобы... Ну, потому что не каждый может за себя заступиться, даже среди мужчин. Да? И за своих девушек сейчас. Вторая – это военно-патриотическое направление, идеологическое – заряжают конкретно. И третья – из мальчика делают мужчину.

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# Армия # общество # Григорий Азарёнок # Евгений Пустовой

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