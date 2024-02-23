Пустовой: Наша армия – это институт и инструмент военно-патриотического воспитания человека

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Армия у нас – институт. Не только это механизм защиты Родины. Это еще и, оказывается, институт, инструмент военно-патриотического воспитания человека. У армии три задачи. Главное на поверхности – защита суверенитета, независимости... Нас с вами, чтобы... Ну, потому что не каждый может за себя заступиться, даже среди мужчин. Да? И за своих девушек сейчас. Вторая – это военно-патриотическое направление, идеологическое – заряжают конкретно. И третья – из мальчика делают мужчину.



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