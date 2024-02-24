Пустовой: дух мужества, он либо есть, либо его нет – третьего не дано

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Сегодня вопрос, с чего начать рубрику, не стоит. С Родины. Она начинается с пограничного столба, с патриотизма, с возможности свободного выбора. И все это в той либо иной мере связано с людьми в форме. С защитниками Отечества. С настоящими героями. Вот вам геополитическая примета: скажи мне, под что «заряжена» армия, и я скажу, какой является наша страна. Понятнее и подробнее. Изначально 23 февраля – это День Советской армии и Военно-морского флота. Это надо знать и помнить. Несколько миллионов наших мужчин точно прошли сквозь эту советскую школу мужества. И ни политической, ни гендерной гнильцой не поражены. Это знак качества мужского характера. Опора нашей страны.