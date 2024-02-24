Пустовой: дух мужества, он либо есть, либо его нет – третьего не дано
Философия настоящих героев, не игра с будущим, белорусская реальность и возможная вариативность развития. Евгений Пустовой и его авторская рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О главном, в смысле Первом, и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Сегодня вопрос, с чего начать рубрику, не стоит. С Родины. Она начинается с пограничного столба, с патриотизма, с возможности свободного выбора. И все это в той либо иной мере связано с людьми в форме. С защитниками Отечества. С настоящими героями. Вот вам геополитическая примета: скажи мне, под что «заряжена» армия, и я скажу, какой является наша страна. Понятнее и подробнее. Изначально 23 февраля – это День Советской армии и Военно-морского флота. Это надо знать и помнить. Несколько миллионов наших мужчин точно прошли сквозь эту советскую школу мужества. И ни политической, ни гендерной гнильцой не поражены. Это знак качества мужского характера. Опора нашей страны.
И неважно, в управленческом кресле или у станка, рулит МАЗом или заводом, поднимает рюмку, играет с детьми в футбол или дарит жене цветы. В бане он, на диване или зимней рыбалке. Он всегда априори мужчина. Дух мужества, он либо есть, либо его нет. Третьего не дано. Это не европейская шкала ценностей. Это опора нашей страны. А еще народолюбие и чувства союзного локтя от Бреста до Владивостока.
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