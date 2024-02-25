Дугин: сегодня мы вырываемся в лидеры многополярного мира. И либо мы побеждаем, либо человечество исчезнет

Александр Дугин, философ:

Мы сейчас вырываемся в лидеры многополярного мира. Абсолютно искренне ведем за собой человечество против гегемонии. И все больше и больше становясь этим лидером. А лидеру надо вести себя, особенно на первом этапе, безукоризненно. И это как раз именно, если угодно, требование момента. Довольно долгого момента в истории. Как правило, нескольких десятилетий как минимум. Поэтому я думаю, что не надо опасаться, что Россия изменит свою точку зрения. Россия не может изменить своей стратегии, потому что мы перешли точку необратимости. Сейчас мы либо побеждаем, либо человечество исчезнет.



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