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Дугин: сегодня мы вырываемся в лидеры многополярного мира. И либо мы побеждаем, либо человечество исчезнет

25 февраля 2024 12:31
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. О мире, о нас, о народовластии, о людях!  В гостях философ Александр Дугин.

Дугин: сегодня мы вырываемся в лидеры многополярного мира. И либо мы побеждаем, либо человечество исчезнет-1

Александр Дугин, философ:
Мы сейчас вырываемся в лидеры многополярного мира. Абсолютно искренне ведем за собой человечество против гегемонии. И все больше и больше становясь этим лидером. А лидеру надо вести себя, особенно на первом этапе, безукоризненно. И это как раз именно, если угодно, требование момента. Довольно долгого момента в истории. Как правило, нескольких десятилетий как минимум. Поэтому я думаю, что не надо опасаться, что Россия изменит свою точку зрения. Россия не может изменить своей стратегии, потому что мы перешли точку необратимости. Сейчас мы либо побеждаем, либо человечество исчезнет.

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# Беларусь-Россия # общество # Григорий Азарёнок # Александр Дугин

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