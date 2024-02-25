«Стараемся донести правду о нашей стране». Кочанова о деятельности парламентариев на международной арене

Эксклюзивное интервью с Натальей Кочановой. Обсудили электоральную кампанию, работу партий и единый день голосования.
Эксклюзивное интервью с Натальей Кочановой. Обсудили электоральную кампанию, работу партий и единый день голосования.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Наша страна сейчас играет большую роль на международной арене. Как вы считаете, как наши парламентарии должны реализовывать и работать на внешний контур?
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Я очень часто в своих выступлениях, где бы я ни присутствовала, то ли это сессия МПА СНГ, то ли это какие-то встречи с нашими коллегами, я везде говорю о том, что голос парламентариев должен быть слышен ярче, звонче. Мы имеем право и должны говорить правду, доносить правду о происходящих процессах в нашей стране. И оценка из того, что происходит вообще в целом в мире. Конечно, одно из основных направлений в нашей работе – это международная деятельность.
Наши члены Совета Республики являются и членами Межпарламентской ассамблеи СНГ, и членами Парламентской ассамблеи ОДКБ. Мы входим в различного рода международные структуры, где наши сенаторы работают достаточно эффективно. И везде, где бы мы ни выступали, где бы мы ни принимали участие, мы говорим о миролюбивой политике нашей страны, в тысячный и тысячный раз о том, что мы никогда никому не угрожали и никому не угрожаем. Слишком мы знаем хорошо, что такое мир и что такое беда и война.
Мы пережили это. Я говорю – мы, хотя я и не была свидетельницей той войны, но это у нас в наших сердцах, потому что это пережили наши родители, наши деды, и мы не должны допустить этого. Поэтому мы принимаем ряд заявлений – и Президиум Совета Республики, и Совет Республики в целом, когда осуждаем попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны. Стараемся везде донести правду о нашей стране, о той политике, которая проводится в нашей стране, о деятельности, которую проводит Президент нашей страны по сохранению мира не только в нашей стране, а по сохранению мира в целом.
Наталья Кочанова:
Вы видели великолепное выступление Александра Григорьевича на саммите по климату в Арабских Эмиратах, когда он абсолютно правомерно сказал о том, что мы сегодня ищем деньги, чтобы сохранить нашу природу и улучшить экологическую обстановку. Давайте прекратим военные конфликты! Миллиарды долларов можно направить на то, чтобы сохранить комфортную жизнь на планете всем людям.
Депутатов избирает народ, они представители народа, ведь за каждым из них избиратели, которые отдают свои голоса, голосуя за того или иного депутата. И он должен проводить вот эту политику, которая направлена на миролюбие, на сохранение мира не только в нашей стране, а говорить о правде и нести правду народу и тем, с кем мы общаемся – с нашими коллегами-парламентариями.
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