«Стараемся донести правду о нашей стране». Кочанова о деятельности парламентариев на международной арене

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Наша страна сейчас играет большую роль на международной арене. Как вы считаете, как наши парламентарии должны реализовывать и работать на внешний контур?

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Я очень часто в своих выступлениях, где бы я ни присутствовала, то ли это сессия МПА СНГ, то ли это какие-то встречи с нашими коллегами, я везде говорю о том, что голос парламентариев должен быть слышен ярче, звонче. Мы имеем право и должны говорить правду, доносить правду о происходящих процессах в нашей стране. И оценка из того, что происходит вообще в целом в мире. Конечно, одно из основных направлений в нашей работе – это международная деятельность.

Наши члены Совета Республики являются и членами Межпарламентской ассамблеи СНГ, и членами Парламентской ассамблеи ОДКБ. Мы входим в различного рода международные структуры, где наши сенаторы работают достаточно эффективно. И везде, где бы мы ни выступали, где бы мы ни принимали участие, мы говорим о миролюбивой политике нашей страны, в тысячный и тысячный раз о том, что мы никогда никому не угрожали и никому не угрожаем. Слишком мы знаем хорошо, что такое мир и что такое беда и война.

Мы пережили это. Я говорю – мы, хотя я и не была свидетельницей той войны, но это у нас в наших сердцах, потому что это пережили наши родители, наши деды, и мы не должны допустить этого. Поэтому мы принимаем ряд заявлений – и Президиум Совета Республики, и Совет Республики в целом, когда осуждаем попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны. Стараемся везде донести правду о нашей стране, о той политике, которая проводится в нашей стране, о деятельности, которую проводит Президент нашей страны по сохранению мира не только в нашей стране, а по сохранению мира в целом.