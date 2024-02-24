ЦИК Беларуси и Узбекистана подписали протокол о сотрудничестве

Что самое главное в любой избирательной кампании? Ответ весьма прост – достоверность получаемой информации. Так, во Дворце Республики открылся информационный центр ЦИК Беларуси «Выборы-2024». Уже сегодня, 24 февраля, он работает в режиме нон-стоп. Именно сюда будет поступать самая оперативная информация, касающаяся выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 февраля состоялась и презентация книги «Выборы в Беларуси: коротко о главном». В эти дни белорусы пишут новую ее главу. Первый в избирательной истории единый день голосования, мы одновременно выбираем весь депутатский корпус. Белорусский опыт подготовки и проведения интересен Узбекистану. Центральные избирательные комиссии подписали протокол о сотрудничестве.

Зайниддин Низамходжаев, председатель ЦИК Узбекистана:

Нам удалось вчера посмотреть уже предварительную подготовку и досрочное голосование избирателей. И отмечается очень высокая активность. Это говорит о том, что ЦИК Республики Беларусь очень тщательно подготовилась и народ она информировала. Очень важное политическое мероприятие, и в год юбилея создания ЦИК Республики Беларусь это было очень приятно для нас – видеть, что на высоком уровне было организовано. И самое главное – информированность. Меня удивила еще одна вещь, что молодежь была очень активна. И мы видели, с какой радостью, теплом в глазах люди, наша молодежь подходили к избирательным участкам. Это говорит о том, что молодежь сегодня интересует будущее страны.