Александр Лукашенко прибыл в Армению. Рассказываем о запланированных мероприятиях

Новости Беларуси. Начался рабочий визит Александра Лукашенко в Армению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борт Президента приземлился в Ереване около часа назад. Далее в расписании белорусского лидера участие в саммите ОДКБ.
Новости Беларуси. Начался рабочий визит Александра Лукашенко в Армению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борт Президента приземлился в Ереване около часа назад. Далее в расписании белорусского лидера участие в саммите ОДКБ.
Переговоры на уровне глав государств пройдут в узком и расширенном составах. Ожидается, что лидеры стран обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, подведут итоги работы организации.
Зась: совместимость интересов ОДКБ, СНГ и ШОС дает возможность перейти к налаживанию трехстороннего сотрудничества. Читайте здесь.