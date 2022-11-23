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Александр Лукашенко прибыл в Армению. Рассказываем о запланированных мероприятиях

23 ноября 2022 10:50
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Новости Беларуси. Начался рабочий визит Александра Лукашенко в Армению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борт Президента приземлился в Ереване около часа назад. Далее в расписании белорусского лидера участие в саммите ОДКБ.  

Александр Лукашенко прибыл в Армению. Рассказываем о запланированных мероприятиях-1

Переговоры на уровне глав государств пройдут в узком и расширенном составах. Ожидается, что лидеры стран обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, подведут итоги работы организации.  

Зась: совместимость интересов ОДКБ, СНГ и ШОС дает возможность перейти к налаживанию трехстороннего сотрудничества. Читайте здесь.  

# ОДКБ # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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