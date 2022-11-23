Александр Лукашенко прибыл в Армению. Рассказываем о запланированных мероприятиях

Новости Беларуси. Начался рабочий визит Александра Лукашенко в Армению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борт Президента приземлился в Ереване около часа назад. Далее в расписании белорусского лидера участие в саммите ОДКБ.