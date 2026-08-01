Новости по тегу #Беларусь-Швейцария

Президент Беларуси пожелал многонациональному народу Швейцарии согласия, благополучия и счастливой жизни.
Подводя итоги диалога, стороны отметили, что проведен обстоятельный обмен мнениями о взаимодействии. А оно осуществляется уже продолжительное время по линии нашего почетного консула в Швейцарии.
Запланирован ряд встреч в Минске. Основная цель рабочей поездки – содействие поддержанию и развитию конструктивного диалога между странами в условиях санкционного давления и нестабильной геополитической обстановки.
Глава нашего государства отметил, что благодаря заложенному в прошлые годы прочному фундаменту белорусы и швейцарцы имеют отличный потенциал для расширения двусторонних связей в различных отраслях.
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