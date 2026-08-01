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Новости по тегу #Беларусь-Швейцария

Лукашенко поздравил народ Швейцарии с национальным праздником
01 августа 2026 07:42

Лукашенко поздравил народ Швейцарии с национальным праздником

В Совете Республики состоялась встреча с почётным консулом Беларуси в Швейцарии
05 декабря 2025 06:22

В Совете Республики состоялась встреча с почётным консулом Беларуси в Швейцарии

Наталья Петкевич встретилась с почётным консулом Беларуси в Швейцарии – что обсудили?
04 декабря 2025 17:52

Наталья Петкевич встретилась с почётным консулом Беларуси в Швейцарии – что обсудили?

Лукашенко поздравил народ Швейцарии с национальным праздником – Днём основания Конфедерации
01 августа 2025 06:34

Лукашенко поздравил народ Швейцарии с национальным праздником – Днём основания Конфедерации

Лукашенко поздравил Берсе с избранием на должность Федерального президента Швейцарской Конфедерации
08 декабря 2022 16:47

Лукашенко поздравил Берсе с избранием на должность Федерального президента Швейцарской Конфедерации

Отношения Беларуси и Швейцарии и санкции. О чём ещё говорили по телефону Владимир Макей и Иньяцио Кассис?
06 апреля 2022 19:43

Отношения Беларуси и Швейцарии и санкции. О чём ещё говорили по телефону Владимир Макей и Иньяцио Кассис?

Андрейченко: отношения между Беларусью и Швейцарией всегда развивались прагматично и конструктивно
06 апреля 2022 11:06

Андрейченко: отношения между Беларусью и Швейцарией всегда развивались прагматично и конструктивно

​Новым президентом Швейцарии избран Иньяцио Кассис. Александр Лукашенко поздравил политика
09 декабря 2021 15:30

​Новым президентом Швейцарии избран Иньяцио Кассис. Александр Лукашенко поздравил политика

Беларусь и Швейцария намерены развивать сотрудничество во всех сферах: «Мы приехали сюда изучить опыт Беларуси»
09 июля 2020 06:46

Беларусь и Швейцария намерены развивать сотрудничество во всех сферах: «Мы приехали сюда изучить опыт Беларуси»

Дисбаланс между ввозом и вывозом. Какими вопросами придётся заниматься новому послу Беларуси в Швейцарии
25 июня 2020 18:19

Дисбаланс между ввозом и вывозом. Какими вопросами придётся заниматься новому послу Беларуси в Швейцарии

Об инвестициях в Беларусь, скорости поездов и геополитике. Рассказывает владелец Stadler Rail Group
16 февраля 2020 17:07

Об инвестициях в Беларусь, скорости поездов и геополитике. Рассказывает владелец Stadler Rail Group

«У наших стран много общих вызовов». О чём говорили Президент Беларуси и глава МИД Швейцарии
13 февраля 2020 19:48

«У наших стран много общих вызовов». О чём говорили Президент Беларуси и глава МИД Швейцарии