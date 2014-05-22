Выборы в Украине - 25 мая. Кого хочет видеть народ своим президентом?

Новости Украины. До вне-очередных выборов президента Украины остаётся всего два дня. В ближайшее воскресенье, 25 мая, 25-миллионам наших соседей предстоит отдать свои голоса за кандидатов. Напомню, плановое избрание президента Украины должно было состоятся только в 2015-ом году, однако после того, как предыдущий глава государства Виктор Янукович в феврале покинул страну, Верховная Рада проголосовала за проведение досрочных выборов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

До выборов президента Украины всего два дня. Нынешнюю кампанию уже называют небывалой. Небывало сжатые сроки на подготовку - всего 90 дней. Да и выбрать есть из кого: на президентское кресло претендует ни много нимало 21 кандидат.

Претендентов на президентское кресло могло быть вдвое больше. Но некоторые отсеялись уже на этапе регистрации. Например, человеку в образе фантастического персонажа Дарта Вейдера, кстати, имеющему паспорт на это имя, украинский ЦИК отказал. Часть кандидатов - выходцы с недавнего Майдана. Однако, ни известный врач Ольга Богомолец, ни лидер правого сектора Дмитрий Ярош не имеют у электората сколько-нибудь значимой поддержки. Да и в целом, несмотря на рекордное количество желающих быть во главе Украины, выборы могут оказаться лишёнными интриги.

Роман Кульчинский, политолог (Украина):

Когда начали измерять рейтинги Пороешнко, стало ясно, что он и станет президентом. Кстати, я знаю, что он раньше не планировал раньше баллотироваться на этих выборах. Он думал: возможно через выборы я подрасту, наращу рейтинги - и тогда. Но Вов время революции его рейтинг очень сильно вырос. А рейтинг Ляшка, фаворита, упал. Тимошенко тоже никто не воспринимал как серьезного кандидата, потому что она выпала из жизни, она не понимает, что происходит в стране. И когда она сидела в тюрьме, она не изменилась, не выросла.

Последние опубликованные рейтинги кандидатов говорят, что Петра Порошенко готовы поддержать свыше половины избирателей. Белорусам этот бизнесмен, чья фамилия пятая в рейтинге богатейших людей Украины, известен как владелец популярнейшего национального кондитерского бренда. Многие видят в олигархе прежде всего опытного хозяйственника

Яна Бараник, жительница Киева:

Хочется, что бы была персона, за которую не будет стыдно.

Константин Шевченко, житель Киева:

Президента, который будет думать про Украину, как бы людям лучше жилось, чтобы был мир, спокойствие, благополучие.



С выборами президента в Украине связывают все надежды на урегулирование ситуации как в экономическом, так и в социально-политическом плане. Для того чтобы уже в понедельник страна проснулась с новым президентом, одному из кандидатов необходимо набрать 50% плюс один голос. Иначе - второй тур, а это ещё три недели неопределённости. Правда, единственный вопрос, который остаётся открытым, насколько активно смогут поучаствовать в выборах регионы, вовлечённые в вооруженное противостояние.