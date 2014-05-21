Семен Шапиро: Процедуру получения и строительство земельных участков нужно оптимизировать и систематизировать

Новости Беларуси. Процедуру получения и строительство земельных участков нужно оптимизировать и систематизировать. Об этом во время приема граждан заявил председатель Миноблисполкома Семен Шапиро.

Губернатор поручил до конца года подвести воду и электричество ко всем микрорайонов жилой застройки Минской области. И только потом строить инженерно-транспортную инфраструктуру.

Система должна быть и в работе с людьми. Если чиновник пообещал решить проблему, то это должно быть сделано. Так, по документам дорога в агрогородке Колодищи заасфальтирована еще в 2013 году. Однако и сейчас повсюду ямы и грязь.

Александр Ширченко, житель агрогородка Колодищи Минского района:

Меня беспокоит проблема, которая не решается годами. Колодищи-2, так называемый бывший полигон, строительство центральной дороги. Мне сообщают и УКС Минского района, и Облдорстрой, что строительство уже выполнено в ноябре 2013 года. На самом деле ремонт не закончен. Приходится добираться на работу, с работы. Это вызывает неудобства.

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:

Мы приняли решение провести только для индивидуальной застройки (сегодня в виду финансовых составляющих, потому что этих объектов сегодня очень много, и все это в одном районе, бюджета района не хватает), провести свет и воду. Но если написали людям, что в 2013 году были дороги, запишите ему поручение построить дорогу.

С просьбой заключить дополнительное соглашение на строительство объекта придорожного сервиса в Минском районе к губернатору обратился директор частного предприятия.

До конца года организация планировала построить Колодищенском центр по оказанию услуг шиномонтажа. Однако срок инвестдоговору закончился.

Губернатор принял решение не препятствовать реализации инвестпроекта. Однако нарушения будут наказываться штрафными санкциями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Кучук, директор честного предприятия:

Нам продлят инвестдоговор на каких-то дополнительных условиях. Эти условия нам обозначат уже непосредственно исполнители, которые будут готовить договор. Но решение найдено, поэтому спасибо за найденный компромисс.