По просьбе Беларуси ООН решила проанализировать ситуацию с торговлей органами в мире

Новости Беларуси. ООН приняла предложенную Беларусью резолюцию по борьбе с торговлей органами. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны. Белорусская резолюция призывает международное сообщество обратить внимание на все более широкие масштабы преступления. На 23-й сессии комиссии ООН в Вене белорусская резолюция была поддержана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, пресс-секретарь МИД Беларуси:

В соответствии с белорусской резолюцией Управление ООН по наркотикам и преступности совместно с другими международными организациями и государствами - членами ООН проведет работу по сбору и анализу данных о торговле органами и регулирующем ее законодательстве. Тем самым будет придан новый импульс более осмысленной проработке проблемы торговли органами, а также разработке и совершенствованию соответствующих международных и национальных инструментов в сфере трансплантологии.