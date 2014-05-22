Прямой эфир

По просьбе Беларуси ООН решила проанализировать ситуацию с торговлей органами в мире

22 мая 2014 14:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ООН приняла предложенную Беларусью резолюцию по борьбе с торговлей органами. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны. Белорусская резолюция  призывает  международное сообщество обратить внимание на все более широкие масштабы преступления. На 23-й сессии комиссии ООН  в Вене  белорусская резолюция была поддержана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, пресс-секретарь МИД Беларуси:
В соответствии с белорусской резолюцией Управление ООН по наркотикам и преступности совместно с другими международными организациями и государствами - членами ООН проведет работу по сбору и анализу данных о торговле органами и регулирующем ее законодательстве. Тем самым будет придан новый импульс более осмысленной проработке проблемы торговли органами, а также разработке и совершенствованию соответствующих международных и национальных инструментов в сфере трансплантологии.

# ООН # Международное сотрудничество # Дмитрий Мирончик

Другие новости рубрики

Все новости
Семен Шапиро: Процедуру получения и строительство земельных участков нужно оптимизировать и систематизировать
21 мая 2014 14:23

Семен Шапиро: Процедуру получения и строительство земельных участков нужно оптимизировать и систематизировать

21 мая депутаты во втором чтении приняли поправки в закон о здравоохранении: врач сможет отказывать в проведении аборта
21 мая 2014 10:54

21 мая депутаты во втором чтении приняли поправки в закон о здравоохранении: врач сможет отказывать в проведении аборта

В Беларуси может появиться региональное отделение Организации по запрещению химоружия
19 мая 2014 18:55

В Беларуси может появиться региональное отделение Организации по запрещению химоружия