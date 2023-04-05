Лукашенко прилетел в Россию на встречу с Путиным и заседание ВГС

Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Российскую Федерацию, информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Как ранее сообщалось, вечером в среду, 5 апреля, за день до участия в заседании Высшего государственного совета СГ, Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут переговоры. Лидеры государств поднимут темы, которые не подлежат обсуждению на ВГС.

В четверг, 6 апреля, в российской столице белорусский президент примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства.