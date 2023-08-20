Илья Кива о Лукашенко: его братская любовь позволит найти слова и компромисс, посадит Украину и Россию за один стол

Разговор Александра Лукашенко с украинской ведущей Дианой Панченко вызвало настоящий фурор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Все его до сих пор обсуждают. И дома на кухне, и в экспертных кругах, и в Интернете. Интервью уже набрало несколько миллионов просмотров в YouTube и держится в трендах белорусского и российского сегмента. А то, что разговор зацепил, понятно даже по объему и содержанию комментариев.

Все озвучить просто невозможно. Их тысячи: «Настоящий Президент!», «Слава богу, что у нас здравомыслящий, умный, порядочный и патриотичный глава государства!», «Лукашенко – мировой мужик», «Тот случай, когда ваша диктатура стала намного мягче, чем наша демократия», «Почему у нас в Украине нет такого президента? Мы бы все жили спокойно, и никакой войны бы не было». А если чуть глубже изучить написанное, то становится понятно, что пишут люди из разных стран: из Беларуси, России, Казахстана и Украины, конечно. Наверное, больше всего белорусский Президент хотел достучаться именно до украинцев, сегодня до мозга костей пропитанных военных пропагандой и агитацией. Ведь реального общественного мнения в Украине не знает никто: оппозиция задавлена, независимые СМИ закрыты, а противники власти или убиты, или находятся в заключении. Нас пытаются убедить, что все поддерживают войну до последнего украинца и что альтернативы Зеленскому нет. Вот в такой обстановке наш Президент говорил, что все, возможно, далеко не так. А как тогда?