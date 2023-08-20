Илья Кива о Лукашенко: его братская любовь позволит найти слова и компромисс, посадит Украину и Россию за один стол
Разговор Александра Лукашенко с украинской ведущей Дианой Панченко вызвало настоящий фурор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Все его до сих пор обсуждают. И дома на кухне, и в экспертных кругах, и в Интернете. Интервью уже набрало несколько миллионов просмотров в YouTube и держится в трендах белорусского и российского сегмента. А то, что разговор зацепил, понятно даже по объему и содержанию комментариев.
Все озвучить просто невозможно. Их тысячи: «Настоящий Президент!», «Слава богу, что у нас здравомыслящий, умный, порядочный и патриотичный глава государства!», «Лукашенко – мировой мужик», «Тот случай, когда ваша диктатура стала намного мягче, чем наша демократия», «Почему у нас в Украине нет такого президента? Мы бы все жили спокойно, и никакой войны бы не было». А если чуть глубже изучить написанное, то становится понятно, что пишут люди из разных стран: из Беларуси, России, Казахстана и Украины, конечно. Наверное, больше всего белорусский Президент хотел достучаться именно до украинцев, сегодня до мозга костей пропитанных военных пропагандой и агитацией. Ведь реального общественного мнения в Украине не знает никто: оппозиция задавлена, независимые СМИ закрыты, а противники власти или убиты, или находятся в заключении.
Нас пытаются убедить, что все поддерживают войну до последнего украинца и что альтернативы Зеленскому нет. Вот в такой обстановке наш Президент говорил, что все, возможно, далеко не так. А как тогда?
Можно ли сейчас закончить войну, что сделал не так Зеленский, за что с него спросят, про Россию и Путина. И что, нет, он не сошел с ума, и что мы не дадим стрелять в спину старшему брату, но и своих на фронт не бросим. Были отсылки к прошлому, где кроются истинные причины настоящего. Около 2 часов откровенного разговора о том, как есть и как может быть.
Но ядро всего сказанного, как мне кажется, в том, что войну необходимо остановить. И это сигнал не только людям, но и украинской власти. Нужно брать голову в руки и думать о том, что вы оставите после себя. Цветущую, мирную и независимую страну или руины и многолетний военный конфликт, где будут гибнуть ваши дети и внуки. И наш Президент сегодня один из немногих политиков, у кого есть в арсенале те самые слова, понятные и украинцам, и россиянам. И смелость все это произнести вслух.
Илья Кива, экс-депутат Верховной рады Украины:
Я как представитель украинского народа возлагаю огромную надежду на позицию Президента Беларуси, который может быть тем миротворцем, который остановит кровопролитие братских народов. Очень важно осознать его опыт и отношение и к русским, и украинцам, его братская любовь позволит найти слова и компромисс, которые поставят противоборствующие стороны за один стол. Поэтому и для меня это священная земля, которая может дать моему народу мир и жизнь.
Читайте также:
Лукашенко: «Началось все с прихватизации вашей бездумной». Когда Украина повернула не туда?
Лукашенко: военные прятались за здания: детские школы, сады. Почему России не удалось взять Киев за 3 дня?
«Сейчас не до этого». Лукашенко рассказал, собирается ли баллотироваться в президенты в 2025-м