Готов ли мир к новой пандемии? Немецкий журналист рассказал, почему нельзя доверять ВОЗ

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий: Томас, мне кажется, пандемия (если теоретически рассуждать о степени готовности мира к новой пандемии) требует некого инструмента – быстро, эффективно, а, может быть, и молниеносного, обязательно с поправкой на складывающиеся обстоятельства, механизма принятия решений, чтобы вновь не получилась история из русской басни, когда лебедь, рак и щука тащат свои политические решения каждый в свою сторону. У вас есть вопросы в этом смысле к той же Всемирной организации здравоохранения, например?

Томас Репер, журналист (Германия):

У меня большие вопросы. Просто надо смотреть, кто финансирует ВОЗ. Потому что, как мы знаем, кто платит, тот и заказывает музыку. ВОЗ пыталась в последние годы продвинуть реформу, которая дает ВОЗ больше полномочий в случае пандемии. Критики это назвали даже попыткой стать правительством мира. Поэтому такие попытки предпринимаются, но я к ним отношусь довольно скептично именно из-за того, что ВОЗ далеко не нейтральная и даже, кстати, официально не ООНовская организация, а финансируется разными игроками. И самый большой финансист – Билл Гейтс, который на пандемии очень хорошо заработал.

Передача хантавируса или Эболы к человеку. Да, это правильно. Поэтому я тоже не очень боюсь сейчас пандемии. Но напомню, коронавирус изначально тоже не был опасен для человека. Были конкретные исследования доктора Дашака и Берика, американцев, с деньгами американского правительства в Ухане. Именно над тем, как сделать коронавирус от летучих мышей опасным для передачи человека к человеку. И вдруг там это появилось. Поэтому вопрос у меня в эту сторону.

Я абсолютно поддерживаю, что каждой стране нужна своя ученая база, чтобы такие вещи самому смотреть, а не полагаться на мнения других, тем более, если эти другие, как ВОЗ, финансируются определенными игроками со своими интересами.