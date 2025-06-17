Трамп заявил, что исключение РФ из G8 – большая ошибка

Американский лидер Дональд Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой, отметив, что это усложнило международный диалог. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, отказ Запада от формата G8 негативно сказался на сотрудничестве с Москвой. Он также подчеркнул, что лидер России Владимир Путин чувствует себя оскорбленным и избегает контактов с теми, кто принимал это решение.

G7 – группа экономически развитых стран, в которую входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония. В формате G8 существовала до 2014 года, когда в связи с украинскими событиями Запад вернулся к G7, исключив Россию.

Трамп полагает, что если бы Россия осталась в G8, нынешнего конфликта можно было бы избежать.