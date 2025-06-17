США отменили консультации с Россией – Захарова

Соединенные Штаты отменили консультации с Россией по вопросу нормализации работы посольств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Переговоры, нацеленные на устранение дипломатических препятствий, были прерваны по инициативе американской стороны, но Россия рассчитывает на их скорое возобновление.

В апреле Москва и Вашингтон провели второй раунд переговоров, обменялись нотами и согласились облегчить финансовое содержание дипломатических представительств, а также взносы России в международные организации.

В мае первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский констатировал некоторый прогресс в финансировании российских дипломатических учреждений в США.