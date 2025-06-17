Взаимные удары Израиля и Ирана продолжаются пятый день

Пятый день военных действий между Израилем и Ираном сопровождается очередным шквалом взаимных ударов и новыми угрозами. За последние сутки иранская сторона запустила по еврейскому государству несколько волн беспилотников и ракет. Во всех городах северной и центральной части страны, в том числе Тель-Авиве, ночью звучали сирены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После иранских ударов полностью остановил работу нефтеперерабатывающий завод в Хайфе. В иранских СМИ появилось предупреждение эвакуировать штаб-квартиры двух израильских телеканалов, которые должны стать новыми целями ракетных атак. Иран заявил в Совбезе ООН, что удары по Израилю являются самообороной.

Амир Саид Иравани, представитель Ирана в ООН:

Позвольте мне прояснить: Иран не нападал на Израиль. Иран не начинал никакой войны. Так называемая история об экзистенциальной угрозе является ложной. Она не имеет под собой никакой правовой основы. Она используется только для оправдания агрессии и сокрытия военных преступлений Израиля. Иран предупреждает, что любая страна, помогающая израильской агрессии, будет нести юридическую ответственность за последствия.

Масштабные удары по военным объектам Ирана нанесла ночью и израильская авиация. Как сообщили в командовании ЦАХАЛ, уничтожены десятки складов боеприпасов и ракетных установок. Эффект разорвавшейся бомбы произвело заявление премьер-министра Израиля. Он сообщил, что для прекращения конфликта не исключает даже ликвидацию верховного лидера Ирана.