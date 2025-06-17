В Беларуси упростили трудоустройство для безработных и молодёжи

Новые возможности. В Беларуси упростили трудоустройство для безработных и молодежи. Совет министров утвердил постановление, которое значительно расширяет государственную поддержку в данной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые возможности. В Беларуси упростили трудоустройство для безработных и молодежи. Совет министров утвердил постановление, которое значительно расширяет государственную поддержку в данной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь любые компании, в том числе частные, могут нанимать молодых людей на временные работы с поддержкой государства. А срок рассмотрения документов нанимателей сокращен с трех недель до 10 дней, что существенно ускоряет процесс трудоустройства. Безработным стало проще открыть свое дело: сейчас субсидии можно получить не только для агроэкотуризма, ремесленной деятельности, но и для самостоятельной профессиональной деятельности.
Срок возврата пособия увеличен с полугода до 9 месяцев. Кроме того, впервые предусмотрено обучение безработных на водителей, включая управление тракторами и сельскохозяйственной техникой. Это создаст новые рабочие места в аграрном секторе. Также расширен список временных работ, которые будут получать поддержку от государства.
Сергей Кацко, начальник управления организации работы государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты населения Беларуси:
Здесь уточнены виды работ, которые могут выполняться при временных работах. Отмечу, что временные оплачиваемые работы – это работы, которые предоставляются безработным и также обратившимся гражданам, которые находятся в активном поиске работы для дополнительного заработка. Также здесь расширен перечень организаций, которые могут быть организаторами временных оплачиваемых работ. Сейчас это могут быть финансы, поддержка государства.
В Минтруда подчеркнули, что все изменения направлены на снижение уровня безработицы и поддержку тех, кто ищет работу. Важно, чтобы люди были востребованы предприятиями и организациями, а специалисты, в свою очередь, помогут им закрывать вакансии.