В Беларуси упростили трудоустройство для безработных и молодёжи

Новые возможности. В Беларуси упростили трудоустройство для безработных и молодежи. Совет министров утвердил постановление, которое значительно расширяет государственную поддержку в данной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь любые компании, в том числе частные, могут нанимать молодых людей на временные работы с поддержкой государства. А срок рассмотрения документов нанимателей сокращен с трех недель до 10 дней, что существенно ускоряет процесс трудоустройства. Безработным стало проще открыть свое дело: сейчас субсидии можно получить не только для агроэкотуризма, ремесленной деятельности, но и для самостоятельной профессиональной деятельности.

Срок возврата пособия увеличен с полугода до 9 месяцев. Кроме того, впервые предусмотрено обучение безработных на водителей, включая управление тракторами и сельскохозяйственной техникой. Это создаст новые рабочие места в аграрном секторе. Также расширен список временных работ, которые будут получать поддержку от государства.