Озеленение и развитие инфраструктуры – в Беларуси продолжается благоустройство объектов

Так, в Слуцке на набережной реки Случь высадили около 10 тысяч кустарников. Установили 22 новых светильника. Перемены в буквальном смысле слова на каждом шагу. Все для комфорта людей. Социально значимые объекты становятся еще атмосфернее, современнее, удобнее.

Марина Клим, ландшафтный архитектор Слуцкого жилищно-коммунального хозяйства:

Планируется много высадить, много тысяч растений, около 50-100 тысяч растений. Мы сейчас активно высаживаем растения в кашпо. Идет замена тех растений, которые были высажены до, на более холодную погоду. Это мимулюс губастик. Он замечательно себя проявил в кашпо, и мы сейчас заменяем. Делаем цветочные композиции, используя остеоспермум, используя колокольчик, в том числе петунию.

Акция «Цвети, родная Минщина: твой вклад важен» продолжается. В планах – сделать ее ежегодной. Это объединит усилия государства и общества в вопросах наведения порядка на земле и благоустройства территорий.