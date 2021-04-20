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МИД Беларуси отреагировал на решение США о возобновлении антибелорусских санкций

20 апреля 2021 13:23
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Новости Беларуси. МИД Беларуси отреагировал на решение США о возобновлении антибелорусских санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В распространенном заявлении, в частности говорится:

МИД Беларуси отреагировал на решение США о возобновлении антибелорусских санкций-1

Данный шаг, какой бы риторикой он ни вуалировался, фактически направлен на ухудшение материального благополучия белорусских граждан и снижение экономического потенциала нашей страны – одного из столпов белорусской независимости. Такие действия недвусмысленно демонстрируют, за какую на самом деле «свободную и независимую Беларусь» так ратует американская администрация.

# Международная политика # Фотофакт

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