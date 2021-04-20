МИД Беларуси отреагировал на решение США о возобновлении антибелорусских санкций

Данный шаг, какой бы риторикой он ни вуалировался, фактически направлен на ухудшение материального благополучия белорусских граждан и снижение экономического потенциала нашей страны – одного из столпов белорусской независимости. Такие действия недвусмысленно демонстрируют, за какую на самом деле «свободную и независимую Беларусь» так ратует американская администрация.