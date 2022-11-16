Какая сейчас ситуация в Херсоне? Рассказал военкор интернет-издания Readovka

Григорий Березецкий, военный корреспондент интернет-издания Readovka:

Настроение в Херсоне после объявления эвакуации подавленное. Нам пришлось партизанить, активизировались «ждуны». Вечером даже случилась такая неприятная история: военкорам порезали колеса, по одному колесу на каждой машине. У нас было четыре машины. Пришлось в срочном порядке производить ремонт в ночное время, почти под комендантский час. Люди не верили, но более-менее адекватные начали эвакуироваться. По мере того, как проходила эвакуация и подходила к концу объявленного срока, людей становилось меньше, но когда они уже приняли действительность, сразу резко возросло количество желающих, поэтому эвакуация постоянно пролонгировалась до края. В крайний день выхода наших войск катера перестали ходить, стали партизанить маленькие лодочки, но в любом случае они перевозили людей, кого-то перевозили бесплатно. На левом берегу люди не хотели выезжать, но как только пошла работа ствольной артиллерии, минометные обстрелы пошли, люди сразу зашевелились. Пока жареный петух не клюнет, никто не начнет думать головой, не начнет действовать. Поэтому людей сейчас собираются резко, быстро и уезжают в Крым. На территорию, где военные действия не ощущаются, в пункты временного размещения, там начинают оформлять документы. Обстановка на левом берегу стабильно тяжелая, ребята стоят на передке, идет контрбатарейная борьба, работает разведка. Выявляется много «ждунов», более 300 человек выпустили из тюрем из подконтрольной территории «укропов». По предварительным данным, более 30 просочились на нашу территорию, пытаются работать. Мы работаем ответно.

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