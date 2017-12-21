Это совершенно новый шаг: что предложили на совещании во Дворце Республики по экономическому развитию страны

Новости Беларуси. Занятость, наука, IT и промышленность. Александр Лукашенко провел 21 декабря совещание по экономическому развитию страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания документы, направленные на развитие реального сектора. Как стало известно по итогам встречи, обновленный Декрет № 3 в полном объеме должен заработать с 2019 года. Поручение Президента касательно документа – помочь тем, кто попал в трудную ситуацию, и в буквальном смысле заставить работать тех, кто не хочет. В этой связи не перестает быть актуальным и вопрос создания новых рабочих мест. Этот процесс связан с развитием бизнеса. В стране уже многое сделано для развития частной инициативы. Об очередных преференциях для этого сектора, в том числе в области IT-технологий, речь пойдет в ближайшие дни. Отдельно была затронута и тема поддержки госпредприятий, а также деятельность белорусских ученых.

Юлия Бешанова, СТВ:

Конец декабря – это не только по предновогодние хлопоты, но и время подводить итоги и строить планы на будущее. Сегодня во Дворце Независимости обсуждали, как будет жить страна в 2018 году. Говорили о переходе на цифровую экономику, как поддержать реальный сектор и обеспечить занятость населения. Ну и, конечно, не обошли вниманием один из долгожданных документов о повышении заработной платы научным сотрудникам. Впрочем, обо все порядку. Формат открытого диалога и обсуждение правовых актов, которые предлагают на подпись главе государства, – идея не новая. На таких совещаниях есть возможность еще раз проработать и уточнить нюансы. Вот и 21 декабря разговор Александр Лукашенко начал, пожалуй, с самого обсуждаемого вопроса: как заявленный переход на цифровую экономику отразиться на экономике реальной?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы взяли курс на развитие цифровой экономики. Недавно рассмотрели эти вопросы на совещании. Хочу услышать от присутствующих о конкретных аспектах этого масштабного проекта: как они повлияют на традиционную экономику, и уже, без присутствия заинтересованных, что это даст для страны. Подобное обсуждение будет последним и в этом году, и вообще, перед тем, как мною будет подписан этот декрет. Использовать по максимуму возможности современности – такая задача определяет развитие страны не на годы, на десятилетия вперед! Уже сегодня мы живем в век IT- реальности: криптовалюты, электронное правительство, блокчейн. Сегодня важно вывести Беларусь в мировые лидеры цифровой индустрии. Ожидается, что электронные технологии станут тем самым локомотивом, который потянет вперед традиционные отрасли. Идею документа на совещании все присутствующие поддержали единогласно.

Владимир Семашко, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь:

Это совершенно новый шаг. Здесь же речь о том, что надо вообще создать цифровую экономику. Надо создавать такие условия, чтобы сюда пришли ведущие фирмы, которые создают системный продукт. Из России пришли, с Запада пришли. «БелБиоград». Рассказываем об амбициозном белорусском проекте Обновленный Декрет №3. Чем отличается от предыдущей версии?

Уходящий год в целом для промышленности стал удачным. Рост – 106 %. Владимир Семашко:

Можно констатировать, что в результате мы вышли по итогам уже 2016-2017 на ту траекторию, которую обозначали в целом по пятилетию. Сегодня сложилась такая парадоксальная ситуация у абсолютного большинства предприятий промышленности, когда у нас заказов больше, чем мы можем сделать. И самая большая проблема в том, что у нас не хватает оборотки.

Среди десятков документов на столе Президента и просьбы о государственной поддержке предприятий. Но «благотворительной» помощи из бюджета больше оказывать не будут. Александр Лукашенко пошел на встречу только тем производствам, которые демонстрируют эффективную работу. Под реальные контракты и на гораздо более жестких условиях. Александр Лукашенко:

Отличие от предыдущих наших совещаний на эту тему. Суть состоит в том, что я хотел бы, говоря откровенно, посмотреть в глаза членам правительства, которые вносят предложения опять из бюджета кого-то поддерживать. На эту тему ы с вами уже говорили, и Администрация Президента после жесткого требования внесла предложения, в том числе и кадровые. Они будут поддержаны.