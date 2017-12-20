Рассмотрены 45 законопроектов, приняты к сведению 5 декретов Президента: какие темы обсуждали на заседании двух палат парламента?

Новости Беларуси. Все точки да «i». Беларусь и Россия решили вопросы по поставкам нефти. Об этом сегодня заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Овальном зале прошло совместное заседание обеих палат белорусского парламента. За два часа депутаты и сенаторы задали более десятка вопросов на самые актуальные темы. Какие направления промышленности сегодня нуждаются в поддержке? Как могут взаимодействовать наука и производство? И какова ситуация в нефтегазовой сфере? Речь зашла и о судьбе белорусского легкового автомобиля.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Вот уже который день Овальный зал становился эпицентром главных новостей. Ещё в начале недели депутаты принимали бюджет, сегодня вновь говорили о цифрах. Не менее важных. Совместное заседание двух палат парламента получилось насыщенным. 107 депутатов и 47 сенаторов задали больше десятка вопросов.

Ещё в самом начале общения вице-премьер отметит: показатели работы экономики в 2017 году хорошие. Рост ВВП – 102%. Основной вклад внесла промышленность.

Рост в 11 из 13 отраслей. В лидерах – модернизированные сферы. Деревообработка, целлюлозно-бумажная отрасль, машиностроение. 60% продукции наших предприятий идёт на экспорт. А что дальше? – интересуются депутаты.

Андрей Рыбак, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи:

Какие направления промышленности нуждаются в государственной поддержке сегодня?

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Все должно развиваться системно. Мне 10 лет назад пришлось два с половиной года ходить и говорить – давайте создадим IT-парк. Перелом наступил года три назад, когда у Александра Григорьевича была делегация конгрессменов и бизнесменов. И вдруг один из них сказал, что ещё не знали, что такое Беларусь до создания парка высоких технологий.

А ведь роста промышленности ожидаем вплоть до 20 года, – заверяет Владимир Семашко. Проектов реализуется немало. Сульфатную целлюлозу уже производим в Светлогорске, на рентабельную работу вышел «Камволь».

А ещё с конвейера уже сходит белорусский легковой автомобиль. Новое предприятие разместилось между Борисовом и Жодино.

Проектная мощность на первом этапе составляет 60 тысяч машин в год. Куда будем продавать? – интересуются парламентарии. И изменится ли цена?

Александр Огородников, заместитель министра промышленности Республики Беларусь:

Специально разрабатывается программа по стимулированию продаж. Для этого будут задействованы лизинговые компании, банки.

В министерстве уверены: те объемы, которые мы будем производить, продать сможем. Нацелены, кстати, и на российский рынок.

Владимир Семашко:

Вот мы вам назвали цену – от 17 до 25 тысяч долларов. И это абсолютно конкурентная цена, подготовлен проект распоряжения Президента, где государство возьмет на себя на первое время субсидирование закупки. Проект подготовлен, со всеми согласован и ближайший день-два будет внесен.

Кстати, чтобы та самая промышленность давала большую отдачу, подключать надо учёных. Ещё на втором съезде это не раз подчёркивал и белорусский Президент. К сожалению, пока более трети реального сектора экономики составляют низкотехнологичные производства.

Не так много предприятий развивают научное направление. Исключения, конечно, есть. Взять, к примеру, БМЗ. Завод получил статус научной организации. Выпустили промышленники и первый электробус. Сейчас два десятка колесит на двух минских маршрутах. А это уж точно шаг вперёд. По научной дороге.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы электробусом будем замещать автобус или троллейбус?

Владимир Семашко:

Каждый вид транспорта будет иметь свое применение. Мне приятно было, что я ехал до вокзала в центре Москвы уже на электробусе белорусской фирмы.

И ещё один волнующий вопрос. С поставками нефти все решено. Сегодня ведутся переговоры, какая должна быть методика ценообразования на газ. В 2025 году прийти должны к единому рынку. Позиция Беларуси понятна: цена газа на границе должна быть такой, как, к примеру, в Смоленской области.

Вопросы возникают и с электроэнергией. Министр энергетики заверяет: уже со следующего года Беларусь хочет полностью отказаться от импорта электроэнергии. К тому же сейчас самое время принимать шаги по интеграции нашей АЭС в белорусскую энергосистему.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

Районы, застройки жилья мы будем развивать с учётом того, что в быту будет использоваться электрическая энергия для целей нагрева и отопления.