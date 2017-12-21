«БелБиоград». Рассказываем об амбициозном белорусском проекте

Новости Беларуси. Составная часть Беларуси интеллектуальной – создание «БелБиограда». Это национальный научно-технологический парк, где будет идти работа в областях био- и нанотехнологий, фармации и приборостроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом амбициозный проект Александр Лукашенко поддержал, но от создателей потребовал четкой концепции и обоснование предоставления налоговых льгот и преференций. Логичен вопрос – зачем создавать еще одну структуру, если сегодня эта работа ведется в лабораториях и институтах Академии наук?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я посмотрел на проект соответствующего указа. Там еще вводится некая особая зона. Что это за особая зона и есть ли у нас такие зоны в законодательстве вообще и на практике? Ну и самое главное: насколько востребованным жизнью является это проект? Что он даст для развития науки и экономики? По задумке создателей Биоград будет работать на территории Академгородка НАН. Организация – аналог Парка высоких технологий, только в новой структуре упор сделают на производство. Для ученых это – отличная возможность реализовать инновационные идеи и тем самым обеспечить тот самый информационный прорыв в экономике.