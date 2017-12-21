Обновленный Декрет №3. Чем отличается от предыдущей версии?

Новости Беларуси. Основной посыл разговора 21 декабря во Дворце Республики – результативность. Это касается и новой редакции нашумевшего в свое время третьего декрета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны доработать этот проект с учетом тех недостатков, которые были, и ошибок, которые были допущены при разработке декрета № 3, сделать его приземленным. Во-первых. Его надо сбалансировать. Дать возможность людям, с одной стороны, трудоустроиться, с другой стороны, заставить тех работать, кто сегодня может, но не хочет.

Второе концептуальное требование: не мы отсюда, из центра, должны выискивать этих неработающих людей и применять к ним меры. Они живут в конкретных городах, конкретных селах. И там есть органы власти, которые разберутся: может человек работать, не может, попал он в трудную ситуацию или не попал. Если попал, его надо поддержать. Если человек действительно тунеядец, значит, его надо заставить работать. Этим будут заниматься местные органы власти. Мы им должны создать правовой коридор, как юристы говорят, правовое поле.

В начале 2016 года глава государства подписал указ, который откладывал исполнение документа о предупреждении социального иждивенчества. И вот сегодня на столе у президента новая редакция декрета. Два основных отличия от предыдущей версии. Во-первых, к каждому случаю индивидуальный подход. А во-вторых, меняется сама система стимулирования занятости: денежный сбор отменяется. Но тот, кто должен работать, но не хочет, будут возмещать 100 % стоимости услуг, которые финансирует государство.