Если человек действительно тунеядец, значит, его надо заставить работать – Лукашенко о Декрете № 3

Над обновленной версией чиновники работают с марта. Требование Александра Лукашенко – Декрет должен быть сбалансированным. Общие для всех и понятные правила – выработать в правительстве, ответственность за исполнение возложена на местную вертикаль власти.

В центре внимания – проекты документов, направленные на развитие реального сектора, научной деятельности. Среди основных тем – обеспечение занятости населения и доработка в этой связи Декрета № 3.

Новости Беларуси. В трудной ситуации – помочь, не желающих работать – заставить. Соответствующее поручение главы государства прозвучало 21 декабря на совещании по экономическому развитию страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны доработать этот проект с учетом тех недостатков, которые были, и ошибок, которые были допущены при разработке декрета №3, сделать его приземленным. Во-первых. Его надо сбалансировать. Дать возможность людям, во-первых, с одной стороны, трудоустроиться, с другой стороны, заставить тех работать, кто сегодня может, но не хочет.

Второе концептуальное требование: не мы отсюда, из центра, должны выискивать этих неработающих людей и применять к ним меры. Они живут в конкретных городах, конкретных селах, и там есть органы власти, которые разберутся, может человек работать, не может, попал он в трудную ситуацию или не попал. Если попал, его надо поддержать. Если человек просто действительно тунеядец, значит, его надо заставить работать. Этим будут заниматься местные органы власти. Мы им должны создать правовой коридор, как юристы говорят, правовое поле.

Создание новых рабочих мест тесно связано с развитием бизнеса. Об очередных преференциях частным инициативам, в том числе в области IT-технологий, речь пойдет в ближайшие дни. В стране работают над концептуальным документом для самой прорывной отрасли белорусской экономики.

Александр Лукашенко:

Перед принятием важнейших решений мы, в общем-то, всегда проводили детальное обсуждение тех нормативно-правовых актов, которые вносятся в том числе на рассмотрение Президента. Мы взяли курс на развитие цифровой экономики. Недавно рассмотрели эти вопросы на совещании.

Хочу услышать от присутствующих о конкретных аспектах этого масштабного проекта: как они повлияют на традиционную экономику, и уже, без присутствия заинтересованных, что это даст для страны.

Подобное обсуждение будет последним и в этом году, и вообще, перед тем, как мною будет подписан этот декрет.

Еще один вопрос – деятельность белорусских ученых и оплата их труда. Александр Лукашенко подчеркнул: заработок в этой сфере должен зависеть от конкретных результатов работы.

Отдельно была затронута и тема поддержки госпредприятий.