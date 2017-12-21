«У нас больше будет кандидатов в депутаты, чем это было 4 года назад»: Ермошина о выборах в местные Советы

Новости Беларуси. Активность политических партий и общественных объединений на выборах депутатов в местные Советы выше, чем в кампанию 2014 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом телеканалу СТВ рассказала председатель Центрибзиркома Лидия Ермошина.

В состав избиркомов своих кандидатов выдвинули 8 из 15 политических партий страны. Последний срок, когда это еще можно сделать, – 31 декабря. А 8 января завершится период выдвижения кандидатов в депутаты. После этого начинается самый интересный этап – предвыборная агитация. Он продлится вплоть до основного дня голосования.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Зарегистрировано много инициативных групп по сбору подписей. Их значительно больше, чем это было 4 года тому назад, что, в общем-то, внушает определенный оптимизм, что у нас больше будет кандидатов в депутаты, чем это было 4 года назад. Сейчас на данный момент я вижу, что есть те, кто испытывает подлинный интерес к выборам, кто хочет быть депутатом.

Люди достаточно романтически настроены по отношению к своему будущему мандату. Я очень просила бы избирателей поддержать этих людей.

Напомним, местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля. В общей сложности будет распределено немногим более 18 тысяч мандатов.