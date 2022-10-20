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Лукашенко поздравил президента ОАЭ и народ этой страны с 30-летием установления дипотношений с Беларусью

20 октября 2022 19:46
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Беларусь предлагает перевести партнерство с ОАЭ на новую ступень. Сегодня, 20 октября, наши страны отмечают 30-летие с момента установления дипотношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравление по этому случаю Александр Лукашенко направил президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Лукашенко поздравил президента ОАЭ и народ этой страны с 30-летием установления дипотношений с Беларусью -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За этот период наши государства расширили политические контакты, стали свидетелями плодотворных результатов сотрудничества в экономической, технологической и других сферах, ощутили твердую взаимную поддержку на многочисленных площадках.

Президент Беларуси особо поблагодарил шейха за личный вклад в развитие двусторонних связей.

Александр Лукашенко:
Приятно отметить, что белорусско-эмиратский диалог на высшем уровне задает тон укреплению дружбы между нашими народами. Готов вместе с вами приложить усилия для перевода партнерства Минска и Абу-Даби на следующую ступень и обогащения его новым содержанием.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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