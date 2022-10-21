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«С Китаем можно взаимодействовать, не боясь его мощи». Анонс политического ток-шоу на СТВ

21 октября 2022 14:45
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Надежда Сасс, СТВ:  
Китай на распутье. Куда полетит «дракон»?

«С Китаем можно взаимодействовать, не боясь его мощи». Анонс политического ток-шоу на СТВ-1

Мы прекрасно понимаем, что провоцирует США. Но мы не попадаем в тяжелую ловушку.

«С Китаем можно взаимодействовать, не боясь его мощи». Анонс политического ток-шоу на СТВ-4

В перспективе, конечно, Китай будет, скорее всего, бороться за глобальное лидерство.

«С Китаем можно взаимодействовать, не боясь его мощи». Анонс политического ток-шоу на СТВ-7

И Российская Федерация, и Китайская Народная Республика не вмешиваются в сугубо внутренние дела друг друга.

«С Китаем можно взаимодействовать, не боясь его мощи». Анонс политического ток-шоу на СТВ-10

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Сейчас Китай, в ближайшие два года – они будут действовать гораздо жестче и эффективнее.

«С Китаем можно взаимодействовать, не боясь его мощи». Анонс политического ток-шоу на СТВ-13

Алексей Дзермант, политолог:
С Китаем можно взаимодействовать, не боясь его мощи. Нужно только понимать свою собственную силу.

«С Китаем можно взаимодействовать, не боясь его мощи». Анонс политического ток-шоу на СТВ-16

Надежда Сасс:
«Сасс уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресенье, 23 октября, в 21:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Олег Гайдукевич # Алексей Дзермант # Фотофакт

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