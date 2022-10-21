«С Китаем можно взаимодействовать, не боясь его мощи». Анонс политического ток-шоу на СТВ

Надежда Сасс, СТВ:
Китай на распутье. Куда полетит «дракон»?
Надежда Сасс, СТВ:
Китай на распутье. Куда полетит «дракон»?
Мы прекрасно понимаем, что провоцирует США. Но мы не попадаем в тяжелую ловушку.
В перспективе, конечно, Китай будет, скорее всего, бороться за глобальное лидерство.
И Российская Федерация, и Китайская Народная Республика не вмешиваются в сугубо внутренние дела друг друга.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Сейчас Китай, в ближайшие два года – они будут действовать гораздо жестче и эффективнее.
Алексей Дзермант, политолог:
С Китаем можно взаимодействовать, не боясь его мощи. Нужно только понимать свою собственную силу.
Надежда Сасс:
«Сасс уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресенье, 23 октября, в 21:00.