«С Китаем можно взаимодействовать, не боясь его мощи». Анонс политического ток-шоу на СТВ

Надежда Сасс, СТВ:

Китай на распутье. Куда полетит «дракон»?

Мы прекрасно понимаем, что провоцирует США. Но мы не попадаем в тяжелую ловушку.

В перспективе, конечно, Китай будет, скорее всего, бороться за глобальное лидерство.

И Российская Федерация, и Китайская Народная Республика не вмешиваются в сугубо внутренние дела друг друга.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Сейчас Китай, в ближайшие два года – они будут действовать гораздо жестче и эффективнее.

Алексей Дзермант, политолог:

С Китаем можно взаимодействовать, не боясь его мощи. Нужно только понимать свою собственную силу.