Будет ли гражданская война в Китае? Эксперты поделились мнениями

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

На данный момент как вы оцениваете военный потенциал КНР, готов ли он столкнуться с поддержкой Тайваня США?

Сергей Цыплаков, профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (Россия):

Проблема не такая простая. Ее не надо сводить исключительно... Да, роль Соединенных Штатов здесь очень высока. Понятно, что повестка Пелоси была своего рода провокацией. Это совершенно очевидно. Но есть и другой аспект проблемы, который тоже надо понимать. Само население Тайваня не очень хочет объединения. Это тоже очевидно. Поэтому дело не в том, может ли Китай высадиться. Думаю, что в чисто военном плане, наверное, может, конечно, и может победить, потому что соотношение сил явно не в пользу Тайваня. Даже при поддержке Соединенных Штатов. Другой вопрос: к каким последствиям это приведет? Этот момент, конечно, китайскими руководителями учитывается. И не надо так пренебрежительно относиться к Тайваню. У него население – 23 миллиона человек. По объему ВВП равен провинции Гуандун. Это самая развитая провинция Китая. Население провинции Гуандун составляет более 100 миллионов человек. Мы видим, какой высокий уровень развития экономики на Тайване. Я в Китае пробыл 20 лет, много общался в разных кругах и хочу сказать, что опыт Тайваня в развитии экономики в Китае очень тщательно изучался и продолжает изучаться, потому что если мы сейчас посмотрим на те проблемы, с которыми Китай сталкивается в настоящее время, понятно, что масштабы разные экономики, но они очень схожие с теми проблемами, с которыми Тайвань сталкивался 10-15 лет назад.

Надежда Сасс:

Дайте ваше решение этой дилеммы. Если существует территория, которая не желает воссоединения с Китаем, существует Китай, который главной своей задачей ставит именно воссоединение с этой территорией. Какое решение, на ваш взгляд, может быть? Сергей Цыплаков:

И китайские эксперты, и китайское руководство говорят, что военное решение – это будет последний выбор, и они проводят очень четкую красную линию, когда может быть военное решение. Это в том случае, если Тайвань пойдет на формальное провозглашение независимости. Как решать проблему? Наша китайская коллега сказала очень базовую вещь, что это внутреннее дело Китая. Я здесь не осмеливаюсь давать советы, как решать проблему. Но совершенно очевидно, что военная опция остается, и Си Цзиньпин об этом говорил, но есть другая опция: надо убедить тайваньское общество в том, что объединение с континентом будет в его интересах.