«В основе лежит дружба и взаимоуважение». Какие взаимоотношения между Китаем и Беларусью?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Дипломатические отношения между Беларусью и Китаем установлены 30 лет назад. КНР – второй торговый партнер Беларуси. После России. В первом полугодии 2022-го внешнеторговый оборот с Поднебесной достиг отметки в 2,8 миллиарда долларов. Это почти в 2 раза больше аналогичного периода прошлого года.
Беларусь подтверждает и приверженность принципу «одного Китая». Об этом говорится в совместной декларации об установлении отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, подписанной месяц назад в Самарканде. Белорусская сторона признает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, выступает против «независимости Тайваня» во всех его проявлениях, поддерживает все предпринимаемые правительством Китая усилия для воссоединения страны.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
По всем вопросам мы всегда были рядом, и даже если кто-то хотел бы нас в чем-то упрекнуть, не нашли бы такой причины. Так будет всегда. Мы надежные друзья. Чего бы нам ни стоило, если мы пообещали, мы этой политики и практики будем придерживаться.
Одним из важных направлений дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества является развитие китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Сегодня там зарегистрировано более 90 резидентов с общим объемом инвестиций около 1,3 миллиарда долларов. Страны намерены сконцентрировать усилия на развитии индустриального парка как международного кластера и города-спутника Минска.
Александр Лукашенко:
Тот «Великий камень», который мы с вами заложили в Беларуси, растет, расширяется, несмотря на препятствия отдельных государств. Мы полны решимости и дальше продолжать это развитие.
Активно развивается сотрудничество в сфере безопасности, военного и военно-технического сотрудничества. Регулярно проводятся совместные учения. Белорусские и китайские военнослужащие проходят обучение в высших военных учебных заведениях Беларуси и Китая. Но отношения Минска и Пекина – это не только бизнес. В основе лежат дружба и взаимоуважение.
Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:
Уважаемый Президент Лукашенко, мой хороший друг, очень рад встрече с вами. Это наша первая очная встреча с начала пандемии. Встреча старых друзей всегда теплая. За 30 лет дипломатических отношений Китая и Беларуси наши двусторонние отношения непрерывно повышаются. Совместно с господином Президентом достигнутые договоренности эффективно реализуются, всестороннее сотрудничество двух стран отличается прочностью и устойчивостью.
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