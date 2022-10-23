«В основе лежит дружба и взаимоуважение». Какие взаимоотношения между Китаем и Беларусью?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Дипломатические отношения между Беларусью и Китаем установлены 30 лет назад. КНР – второй торговый партнер Беларуси. После России. В первом полугодии 2022-го внешнеторговый оборот с Поднебесной достиг отметки в 2,8 миллиарда долларов. Это почти в 2 раза больше аналогичного периода прошлого года. Беларусь подтверждает и приверженность принципу «одного Китая». Об этом говорится в совместной декларации об установлении отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, подписанной месяц назад в Самарканде. Белорусская сторона признает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, выступает против «независимости Тайваня» во всех его проявлениях, поддерживает все предпринимаемые правительством Китая усилия для воссоединения страны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

По всем вопросам мы всегда были рядом, и даже если кто-то хотел бы нас в чем-то упрекнуть, не нашли бы такой причины. Так будет всегда. Мы надежные друзья. Чего бы нам ни стоило, если мы пообещали, мы этой политики и практики будем придерживаться.

Одним из важных направлений дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества является развитие китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Сегодня там зарегистрировано более 90 резидентов с общим объемом инвестиций около 1,3 миллиарда долларов. Страны намерены сконцентрировать усилия на развитии индустриального парка как международного кластера и города-спутника Минска. Александр Лукашенко:

Тот «Великий камень», который мы с вами заложили в Беларуси, растет, расширяется, несмотря на препятствия отдельных государств. Мы полны решимости и дальше продолжать это развитие.