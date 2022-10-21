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Головченко: нужно быстрее двигаться по пути реализации интеграционных проектов в ЕАЭС

21 октября 2022 15:20
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О необходимости быстрее двигаться по пути реализации интеграционных проектов заявил премьер-министр Беларуси на заседании Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко: нужно быстрее двигаться по пути реализации интеграционных проектов в ЕАЭС-1

В Ереване также прозвучала мысль, что страны «пятерки» от свободной торговли должны переходить к серьезным проектам, которые свяжут экономики стран. С учетом складывающейся ситуации нужно решать и задачу по укреплению технологического суверенитета ЕАЭС.

Также по итогам встречи стало известно, что Беларусь рассчитывает в 2022 году подписать кредитное соглашение с Евразийским банком развития на несколько сотен миллионов долларов. Они будут направлены на реализацию приоритетных проектов.

# ЕАЭС # Роман Головченко # Фотофакт

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