Головченко: нужно быстрее двигаться по пути реализации интеграционных проектов в ЕАЭС

О необходимости быстрее двигаться по пути реализации интеграционных проектов заявил премьер-министр Беларуси на заседании Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ереване также прозвучала мысль, что страны «пятерки» от свободной торговли должны переходить к серьезным проектам, которые свяжут экономики стран. С учетом складывающейся ситуации нужно решать и задачу по укреплению технологического суверенитета ЕАЭС.

Также по итогам встречи стало известно, что Беларусь рассчитывает в 2022 году подписать кредитное соглашение с Евразийским банком развития на несколько сотен миллионов долларов. Они будут направлены на реализацию приоритетных проектов.