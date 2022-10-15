«Это конец планеты». Лукашенко объяснил, почему Россия не хочет применять ядерное оружие
Новости Беларуси. Александр Лукашенко предостерег об усилении давления по всему периметру СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Странам Содружества нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям. Об этом белорусский лидер заявил на саммите СНГ.
Но сейчас мир волнует геополитический климат. Точка напряжения возле Беларуси. А учитывая выверенные минские инициативы, мир интересует позиция нашего Президента.
Здесь же, на полях саммита, Первый дал интервью одному из старейших медиа США. Телеканалу NBC 95 лет, и он первым в Америке перешел на круглосуточное вещание. Прямой вопрос о решимости Путина.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Не надо переходить те линии, как говорят россияне, красные линии. Нельзя их переходить. Что касается ядерного оружия, то любое оружие для чего-то же создается. Если это есть оружие, ясно, что оно создается для применения. Россия четко обозначила свою позицию: не дай бог будет нападение на территорию Российской Федерации, в этом случае Россия может (при необходимости) использовать все виды оружия. Что касается подтекста вашего вопроса, никогда Путин и руководство России не ставили перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет. И несколько дней назад, когда Россия нанесла высокоточным оружием удары по Украине в ответ на Крымский мост, вы заметили, что это сила. И очень приличная. Но это еще не все. Россия обладает, это я точно знаю, самыми современными видами оружия. И не надо ядерного оружия. Россия справится без ядерного оружия.
О применении ядерного оружия сейчас говорят в стенах многих открыточных зданий западной демократии. А последствия какие?
Александр Лукашенко:
Это конец планеты, если только будет применено ядерное оружие хоть одним государством, потому что это вызовет цепную реакцию. В России это прекрасно понимают, и никто, еще раз подчеркиваю, я это точно знаю по президенту Путину, никто не ставит так вопрос и не ставит своей целью применить ядерное оружие. Абсолютно точно вам говорю. Нужно искать пути мирного решения этого конфликта. Это выгодно для всех, в том числе и для Соединенных Штатов Америки. Польша провоцирует вас, США, на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия. Не поддавайтесь на эту уловку. Вы крупная технологичная страна, Соединенные Штаты Америки, не надо плясать под дудку обезумевших политиков. Есть ядерное оружие – пусть оно находится на складах там, где оно есть. Потому что, если только двинется ядерное оружие, допустим, в Польшу, цепная реакция, с другой стороны последуют ответные шаги. Поэтому не надо на это идти. Надо успокоиться и сесть за стол переговоров.
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