«Это конец планеты». Лукашенко объяснил, почему Россия не хочет применять ядерное оружие

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предостерег об усилении давления по всему периметру СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Странам Содружества нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям. Об этом белорусский лидер заявил на саммите СНГ.

Но сейчас мир волнует геополитический климат. Точка напряжения возле Беларуси. А учитывая выверенные минские инициативы, мир интересует позиция нашего Президента. Здесь же, на полях саммита, Первый дал интервью одному из старейших медиа США. Телеканалу NBC 95 лет, и он первым в Америке перешел на круглосуточное вещание. Прямой вопрос о решимости Путина.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Не надо переходить те линии, как говорят россияне, красные линии. Нельзя их переходить. Что касается ядерного оружия, то любое оружие для чего-то же создается. Если это есть оружие, ясно, что оно создается для применения. Россия четко обозначила свою позицию: не дай бог будет нападение на территорию Российской Федерации, в этом случае Россия может (при необходимости) использовать все виды оружия. Что касается подтекста вашего вопроса, никогда Путин и руководство России не ставили перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет. И несколько дней назад, когда Россия нанесла высокоточным оружием удары по Украине в ответ на Крымский мост, вы заметили, что это сила. И очень приличная. Но это еще не все. Россия обладает, это я точно знаю, самыми современными видами оружия. И не надо ядерного оружия. Россия справится без ядерного оружия.

О применении ядерного оружия сейчас говорят в стенах многих открыточных зданий западной демократии. А последствия какие?