«Всех ваших студентов вышлем». Макей рассказал, как США запугивают дипломатов других стран

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предостерег об усилении давления по всему периметру СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Странам Содружества нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям. Об этом белорусский лидер заявил на саммите СНГ.
Так называемые партнеры от санкций отказываться не собираются. Такие сигналы поступают даже по неофициальным каналам.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Я на закрытом формате в рамках СМИД СНГ зачитал эсэмэску, которую мне прислал коллега из одной очень далекой страны, по размеру такой же, как наша. Он написал, что в том, что касается санкций Беларуси и России, Владимир, на нас оказывается жесточайшее давление. Третий секретарь посольства США пишет нам письменные указания, заставляя присоединиться к тем или иным санкциям. Угрожает, что, если вы не будете так поступать, ваши счета в Соединенных Штатах будут заморожены, ваши родственники, дети не смогут получить обучение в Соединенных Штатах Америки. И если так и дальше будет развиваться ситуация, мы всех ваших студентов вышлем оттуда, из США.
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