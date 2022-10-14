«Всех ваших студентов вышлем». Макей рассказал, как США запугивают дипломатов других стран

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предостерег об усилении давления по всему периметру СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Странам Содружества нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям. Об этом белорусский лидер заявил на саммите СНГ.

Так называемые партнеры от санкций отказываться не собираются. Такие сигналы поступают даже по неофициальным каналам.