Лазуткин: мы боимся не ядерного оружия, а терактов и экстремистов. Почему?

Андрей Лазуткин, политолог:

Почему Штаты спокойно реагируют на ядерку? Потому что они эту ситуацию просчитали. Почему они сегодня готовят ДРГ и вариант захода на территорию Беларуси, например, из Украины? Из расчета, что мы не применим такие вооружения по нашей территории, у нас будет, например, какая-то власть незаконная установлена, они будут эту зону влияния расширять. И сегодня это их доминирующая стратегия. Они могут ее корректировать, но задача: готовить именно ДРГ, а не полномасштабное вторжение с танками, самолетами и с чем-то еще. Потому что да, наше и российское тактическое оружие все это нивелирует. Сколько они бы сегодня танков ни поставили в братскую Польшу, это будут просто деньги, зарытые в землю. Реально эти танки ни на что не повлияют. А вот подготовка подонков, которые сегодня на территории Украины находятся… Они, к сожалению, могут быть гораздо опаснее.

Сморите, был второй рейд на Брянщину, попытка перейти границу в этом районе. Еще одну украинскую ДРГ там расстреляли. То есть они все время ощупывают приграничные районы в России. И это люди, которых готовят под специфическую задачу. Это не просто артиллеристы, механики, водители – нет. Это диверсанты, которые знают местность, специфику, знают, что делать, если вы в Беларуси, знают, как у нас устроена система власти и все остальное. То есть это кадры специальной подготовки. Поэтому мы боимся не ядерного оружия, которое может в Польше появиться, а боимся терактов, экстремистов. Сегодня на это работает наш силовой блок.

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