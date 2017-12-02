Есть ощущение такое, что они специально провоцировали Ким Чен Ына: Лавров о политике США в отношении КНДР

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на неделе дал большое интервью программе «Картина мира». Глава МИД РФ в интервью Юрию Козиятко прокомментировал провокационное поведение США, ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна и ситуацию вокруг Олимпийских игр-2018 в Южной Корее.

Юрий Козиятко:

Тревожная новость недели: Северная Корея запустила очередную ракету – межконтинентальную, баллистическую, которая способна нести ядерный заряд. Донести его до берегов Японии и Южной Кореи, США и России в том числе. В первую очередь США, Южная Корея и Япония всполошились, потребовали созвать совет безопасности ООН. В этой ситуации Россия и ОДКБ как должны поступать? Должна ли ОДКБ заботиться о ситуации на Корейском полуострове?

Сергей Лавров:

ОДКБ, в принципе, имеет единую позицию. Это позиция заключается в том, что мы не приемлем претензии Северной Кореи на обладание ядерным оружием. Мы поддерживаем, все страны ОДКБ поддерживают резолюции Совета безопасности ООН. Мы соблюдаем те санкции, которые были введены. Но одновременно все страны ОДКБ выступают за то, чтобы отойти от риторики, отойти от угроз, от оскорблений и все-таки нащупать возможности для возобновления переговоров.

Отмечу, в связи с последним испытанием ракеты, которую Северная Корея запустила, что более двух месяцев северокорейский лидер не предпринимал никаких авантюр. Параллельно нам наши американские коллеги дали понять, что следующие – в сентябре был разговор – следующие крупные военные учения вокруг Корейского полуострова планируются только на весну следующего года. И такой был намек, что в этой ситуации, если бы вот эта пауза, которая естественным образом возникает в процессе американо-южнокорейских учений, если бы эта пауза была еще использована Пхеньяном для того, чтобы тоже не нарушать спокойствие, можно было бы создать условия для того, чтобы завязать какой-то диалог.

Мы сказали, что мы ценим такой подход. Работали с Пхеньяном. Вдруг через две недели после того, как нам американцы такой сигнал послали, они объявляют о внеочередных учениях в октябре. То есть не весной, а в октябре. Потом в ноябре. Сейчас объявили очередные учения в декабре. Есть ощущение такое, что они специально провоцировали Ким Чен Ына, чтобы он не выдерживал паузу, а чтобы он как бы сорвался на их провокациях. Поэтому, осуждая ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна, мы не можем не осуждать провокационное поведение наших американских коллег. И, к огромному сожалению, они пытаются вот в ту же сторону утащить и японцев и южнокорейцев. Которые, как Вы абсолютно правильно сказали, будут первыми жертвами в случае развязывания войны на Корейском полуострове.