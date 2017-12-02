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ОИ-2018 в Южной Корее состоятся? Мнение министра иностранных дел РФ

02 декабря 2017 16:05
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на неделе дал большое интервью программе «Картина мира». Глава МИД РФ в интервью Юрию Козиятко прокомментировал провокационное поведение США, ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна и ситуацию вокруг Олимпийских игр-2018 в Южной Корее.

Юрий Козиятко:
После такого комментария, наверное, многие испугаются и не приедут на Олимпиаду в Южную Корею. Как Вы считаете, состоится Олимпиада в Южной Корее, не помешает?

Сергей Лавров:
Мне кажется, что американцы об этом вообще не думают. То, что Сеул всерьез озабочен перспективой, я бы сказал так, неудачных Олимпийских игр – это факт. Они об этом открыто практически говорят, и в связи с тем, что происходит на Корейском полуострове, и в связи с провокациями против российских спортсменств.

Полную версию интервью можно найти здесь.

# Юрий Козиятко # Сергей Лавров # Зимняя Олимпиада – 2018

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