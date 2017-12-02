ОИ-2018 в Южной Корее состоятся? Мнение министра иностранных дел РФ

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на неделе дал большое интервью программе «Картина мира». Глава МИД РФ в интервью Юрию Козиятко прокомментировал провокационное поведение США, ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна и ситуацию вокруг Олимпийских игр-2018 в Южной Корее.

Юрий Козиятко:

После такого комментария, наверное, многие испугаются и не приедут на Олимпиаду в Южную Корею. Как Вы считаете, состоится Олимпиада в Южной Корее, не помешает?

Сергей Лавров:

Мне кажется, что американцы об этом вообще не думают. То, что Сеул всерьез озабочен перспективой, я бы сказал так, неудачных Олимпийских игр – это факт. Они об этом открыто практически говорят, и в связи с тем, что происходит на Корейском полуострове, и в связи с провокациями против российских спортсменств.