Прогресс в достижении Целей устойчивого развития: 2 декабря прошла итоговая встреча миссии ООН с представителями министерств Беларуси

Новости Беларуси. Такие заявления звучали на итоговой встрече миссии ООН с представителями министерств и ведомств нашей страны. На переговорах разработали дорожную карту по достижению целей. Она имеет рекомендательный характер. Также во время обсуждения затронули основные точки ускорения для достижения ЦУР. Это работа с молодежью, развитие инноваций, it-технологий, зеленой экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щеткина, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:

Мы всегда открыты для контактов. Беларусь всегда работает прозрачно, всегда работает с добрыми целями. И для того, чтобы достичь цели устойчивого развития, естественно, мы все должны быть воедино.

Шелли Инглис, координатор по вопросам управления Регионального центра ПРООН в Стамбуле:

Мы впечатлены, что молодежь участвует в выработке новых подходов и решений. Считаем, что общество вместе с государством достигнут Целей устойчивого развития. В Беларуси мы увидели большие потенциальные возможности благоприятного будущего.