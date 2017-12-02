Прогресс в достижении Целей устойчивого развития: 2 декабря прошла итоговая встреча миссии ООН с представителями министерств Беларуси
Новости Беларуси. Такие заявления звучали на итоговой встрече миссии ООН с представителями министерств и ведомств нашей страны. На переговорах разработали дорожную карту по достижению целей. Она имеет рекомендательный характер. Также во время обсуждения затронули основные точки ускорения для достижения ЦУР. Это работа с молодежью, развитие инноваций, it-технологий, зеленой экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Марианна Щеткина, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:
Мы всегда открыты для контактов. Беларусь всегда работает прозрачно, всегда работает с добрыми целями. И для того, чтобы достичь цели устойчивого развития, естественно, мы все должны быть воедино.
Шелли Инглис, координатор по вопросам управления Регионального центра ПРООН в Стамбуле:
Мы впечатлены, что молодежь участвует в выработке новых подходов и решений. Считаем, что общество вместе с государством достигнут Целей устойчивого развития. В Беларуси мы увидели большие потенциальные возможности благоприятного будущего.
В нашей стране миссия работает с 27 ноября по 4 декабря. Она ориентирована на консультационную поддержку усилий страны по выполнению ЦУР. В состав входят представители агентств системы ООН.