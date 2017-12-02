Лавров о ракетах КНДР, ОДКБ и НАТО и Олимпиаде-2018. Большое интервью «Картине мира»

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на неделе дал большое интервью программе «Картина мира». Глава МИД РФ в интервью Юрию Козиятко прокомментировал провокационное поведение США, ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна и ситуацию вокруг Олимпийских игр-2018 в Южной Корее.

Юрий Козиятко:

А усилия Беларуси по регулированию ситуации в Украине как политическая верхушка России оценивает? Насколько это было неожиданным? Вот эта инициатива Беларуси как-то согласовывалась с Россией или это был экспромт?

Сергей Лавров:

Когда Александр Григорьевич Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для диалога той самой «нормандской четверки», которая была сформирована в июне 2014 года, мы сразу это поддержали. Здесь сейчас даже, наверное, нет смысла говорить, было это согласовано или не согласовано. Это было предложение от чистого сердца, которое сразу же было поддержано и нами, и украинской стороной, и Германией, и Францией.

И я помню эти 17 часов без сна, без отдыха в феврале 2015 года, которые дали результат в виде комплекса мер по регулированию украинского кризиса, который был тут же одобрен советом безопасности ООН единогласно. И который до сих пор остается абсолютно безальтернативным документом, позволяющим этот кризис урегулировать. Другое дело, что не все из того, что было записано, выполняется, но я думаю, что усилия мы будем продолжать. В том числе используя Минск, который по-прежнему предоставляет свои возможности для переговоров контактной группы и для переговоров, которые в скором времени, по-моему, возобновятся по линии помощников глав государств «нормандской четверки».

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