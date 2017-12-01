Война рано или поздно закончится, люди хотят жить: Лукашенко и Рахмон обсудили выход на рынки Афганистана и Пакистана

Новости Беларуси. Акцент на экономическое развитие: перспективы сотрудничества Минска и Душанбе 1 декабря обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенты Беларуси и Таджикистана договорились активно расширять производственную кооперацию и укреплять деловые контакты. Планируется, что уже в 2018 году в Таджикистане пройдет совместный бизнес-форум и выставка белорусских товаров. Это поможет продвижению нашей продукции, в том числе на рынки третьих стран, таких как Пакистан и Афганистан.

За время этого визита в Минск Эмомали Рахмон дважды оказался на красной ковровой дорожке Дворца Независимости. После саммита ОДКБ Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон нашли время очертить новые горизонты в отношениях наших стран.

Евгений Горин, СТВ:

Сотрудничество Беларуси и Таджикистана давно носит самый разнообразный характер, от политики до экономики. Эти переговоры в Минске – шаг по укреплению и расширению контактов. Этим шагом станет намерение выйти на рынки третьих стран. Прежде всего, Афганистана. Протяженность границы с этим государством у Таджикистана составляет без малого 1500 километров, а в торговле будет достаточно нащупать всего пару общих интересов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все-таки там живут миллионы людей, и они нас часто просят, чтобы мы помогли с технологиями и открыли там производства. Люди хотят жить, война рано или поздно закончится. И я подумал, что если бы мы с вами начали создавать эти предприятия в Таджикистане, в Афганистане (именно с привлечением ваших людей), мы бы это сделали мгновенно.

В ноябре в таджикистанском городе Гиссар началась сборка белорусской сельхозтехники МТЗ и «БобруйскАгроМаша». Планируется выйти на производство 10 моделей. Афганистан – партнер нашей страны, который давно ищет возможности расширить сотрудничество с Беларусью. В спайке с Таджикистаном наши страны могут открыть новую страницу в экономической кооперации.

Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан:

Мы построили шесть мостов за последние годы, соединяющих Таджикистан с Афганистаном. И увеличился товарооборот в сотни раз. Торговля идет, идет через Афганистан и на Пакистан. 1400 километров до Исламабада – это небольшое расстояние. Сейчас в Таджикистане реализуются масштабные энергетические и транспортные проекты. В столице ввели разработанную белорусами систему оплаты и контроля проезда. Горная промышленность – та сфера, которая постоянно нуждается в самосвальный и грузовой технике. Сейчас там ездит 200 БелАЗов. На горизонте и новые направления сотрудничества.

Александр Лукашенко:

Самое главное – мы сегодня договорились, что в ближайшее время, не затягивая, может быть по весне – она у вас наступает быстро после зимы, организуем в Таджикистане масштабную выставку наших компаний и предприятий. Организуем с таким расчетом, чтобы вместе с вами выйти на афганский и пакистанский рынки. К нам приезжает руководство Афганистана, крупные бизнесмены и просят, чтобы мы организовали поставки техники прежде всего, да и продовольствия и помогли открыть там сборочное производство. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы вы подключились к этому процессу, потому что вы как никто другой знаете Афганистан. Там надо создавать эти предприятия, нужные для народа. Президент поддержал, что он все сделает для организации масштабнейшей выставки той продукции, которую мы производим.

Бизнес-форум и выставка белорусской продукции позволят изучить первоначальный спрос на рынке всего региона, включая Афганистан и Пакистан. Кроме того, договорились выработать дорожную карту развития белорусско-таджикистанских отношений.

Эмомали Рахмон:

В настоящее время активно реализуются инвестиционные проекты по созданию в городе Гиссаре совместного сборочного производства сельскохозяйственного оборудования. На сегодня запущен один цех, а к осени следующего года планируется запустить в полном объеме. Мы расцениваем этот проект как один из важных для агропромышленного комплекса Таджикистана. Наши договоренности предусматривали открытие на юге Таджикистана производство тракторов марки «Белорус». Данный проект предлогалось реализовать с учетом экспорта производимой продукции в Афганистан и Пакистан. Нам надо найти эффективные пути скорейшей реализации этого проекта.