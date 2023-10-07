Есть ли шанс на приход к власти в Европе адекватных политиков? Анонс «САСС уполномочен заявить»
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».
Надежда Сасс, ведущая:
Дурачить весь мир глобалистам и их марионеткам в Киеве бесконечно долго не удастся. Есть ли шанс на приход к власти Европе адекватных политиков?
Вальдемар Гердт, немецкий политик, депутат бундестага 19-го созыва:
Мы сможем спасти наш общий европейский дом от коллапса.
Олег Романов, журналист-международник, специальный корреспондент Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании:
Всюду на планете сейчас царит так называемая имитационная демократия. Европы это касается в полной же мере.
Юрий Дудкин, политический и военный эксперт:
Вступление в НАТО и ЕС на 70 % – суверенитет Словакии угас.
Иржи Парубек, экс-премьер-министр Чехии:
Очевидно, что наше нынешнее правительство является преданным прислужником американского политического истеблишмента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Европа начала разрушаться, и начала это разрушение Америка.
Юрий Дудкин:
На сегодня в Германии нет своих золото-валютных резервов. Они находятся все в США.
Олег Романов:
США благополучно превратили войну в способ экономического оздоровления.
Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:
Мы без них не просто справимся, мы без них заживем просто. А они уже будут завидовать.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» в воскресенье, 22:00.