Есть ли шанс на приход к власти в Европе адекватных политиков? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Надежда Сасс, ведущая:

Дурачить весь мир глобалистам и их марионеткам в Киеве бесконечно долго не удастся. Есть ли шанс на приход к власти Европе адекватных политиков?

Вальдемар Гердт, немецкий политик, депутат бундестага 19-го созыва:

Мы сможем спасти наш общий европейский дом от коллапса.

Олег Романов, журналист-международник, специальный корреспондент Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании:

Всюду на планете сейчас царит так называемая имитационная демократия. Европы это касается в полной же мере.

Юрий Дудкин, политический и военный эксперт:

Вступление в НАТО и ЕС на 70 % – суверенитет Словакии угас.

Иржи Парубек, экс-премьер-министр Чехии:

Очевидно, что наше нынешнее правительство является преданным прислужником американского политического истеблишмента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Европа начала разрушаться, и начала это разрушение Америка. Юрий Дудкин:

На сегодня в Германии нет своих золото-валютных резервов. Они находятся все в США.

Олег Романов:

США благополучно превратили войну в способ экономического оздоровления.

Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

Мы без них не просто справимся, мы без них заживем просто. А они уже будут завидовать.