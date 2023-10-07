Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор. Какие вопросы обсудили?

Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Глава белорусского государства тепло поздравил российского лидера с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенты обсудили наиболее актуальные вопросы и повестку на ближайшую перспективу, график предстоящих контактов.
Встреча лидеров Беларуси и России планируется в рамках заседания Совета глав государств СНГ, которое состоится 13 октября в Бишкеке. Там, согласно договоренностям, Александр Лукашенко и Владимир Путин уже детально обсудят находящиеся в повестке дня вопросы белорусско-российских отношений.
Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения.