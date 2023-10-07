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Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор. Какие вопросы обсудили?

07 октября 2023 10:14
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Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Глава белорусского государства тепло поздравил российского лидера с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенты обсудили наиболее актуальные вопросы и повестку на ближайшую перспективу, график предстоящих контактов.

Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор. Какие вопросы обсудили?-1

Встреча лидеров Беларуси и России планируется в рамках заседания Совета глав государств СНГ, которое состоится 13 октября в Бишкеке. Там, согласно договоренностям, Александр Лукашенко и Владимир Путин уже детально обсудят находящиеся в повестке дня вопросы белорусско-российских отношений.

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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