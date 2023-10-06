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Партия от оппозиции взяла большинство на парламентских выборах в Словакии. Комментарий местного политика

06 октября 2023 19:53
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим достижения молодежи Беларуси, творчество военного времени и проблемы славян Евросоюза. В гостях председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский, скрипачка-виртуоз, профессор Академии музыки, лауреат международных конкурсов Марианна Васильева и советник депутата Европарламента по внешней политике (Словакия) Мариан Дюриш.

Партия от оппозиции взяла большинство на парламентских выборах в Словакии. Комментарий местного политика-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Если говорить об интересах Евросоюза, очень интересное событие в Словакии произошло в прошлое воскресенье. Большинство на парламентских выборах взяла партия (ее все на Западе называют пророссийской – это на самом деле бред) антиатлантическая, скажем так. Она не то чтобы сильно националистическая, нет, она против этого диктата Брюсселя и тем более Вашингтона.

С нами пообщался накануне словацкий политик. Он из другой партии, не из той, которая победила. Словацкий политик Мариан Дюриш.

Партия от оппозиции взяла большинство на парламентских выборах в Словакии. Комментарий местного политика-4

Мариан Дюриш, советник депутата Европарламента по внешней политике (Словакия):
В Словацкой Республике уже прошли выборы, но мы до сих пор не знаем, кто победил. Потому что лучшего результата добилась оппозиционная партия социал-демократов. Есть много влияющих аспектов, которые пытаются вызвать неспособность этой партии сформировать правительственную коалицию. Эта политическая партия получила от президента разрешение на формирование правительства, ограниченное 14-ю днями. А настоящий президент является выходцем из политической партии, занявшей второе место. Поэтому существует множество движущих сил, которые пытаются повлиять на формирование правительства.

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# Международная политика # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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