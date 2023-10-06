Партия от оппозиции взяла большинство на парламентских выборах в Словакии. Комментарий местного политика

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим достижения молодежи Беларуси, творчество военного времени и проблемы славян Евросоюза. В гостях председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский, скрипачка-виртуоз, профессор Академии музыки, лауреат международных конкурсов Марианна Васильева и советник депутата Европарламента по внешней политике (Словакия) Мариан Дюриш.

Григорий Азаренок, СТВ:

Если говорить об интересах Евросоюза, очень интересное событие в Словакии произошло в прошлое воскресенье. Большинство на парламентских выборах взяла партия (ее все на Западе называют пророссийской – это на самом деле бред) антиатлантическая, скажем так. Она не то чтобы сильно националистическая, нет, она против этого диктата Брюсселя и тем более Вашингтона.

С нами пообщался накануне словацкий политик. Он из другой партии, не из той, которая победила. Словацкий политик Мариан Дюриш.