Если кто-то надеется, что переговоры России и США нанесут вред Беларуси, это не так – Лукашенко

Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство. Об этом после переговоров с Владимиром Путиным заявил Александр Лукашенко. Официальный визит главы нашего государства в Россию продолжается, в графике Президента ряд мероприятий, в том числе участие в заседании Совета Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, по итогам переговоров лидеры Союзного государства приняли совместное заявление. Курс на расширение стратегического партнерства во всех сферах остается неизменным. Что касается реализации ранее достигнутых договоренностей – проблемных моментов нет, сегодня взаимоотношения двух стран – образцовые. Это отражается и на экономике: так, товарооборот достиг рекордного показателя. Как отметил Александр Лукашенко, партнерство с Россией поддерживает и население Беларуси – о чем свидетельствуют результаты президентских выборов в нашей стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот вопрос появился с подачи наших беглых за границей и заграничных их спонсоров. Что вот Россия тут с Америкой договорится, а Лукашенко туда и не пустят, и интересы Беларуси не будут соблюдены. Примерно такой контекст. Во-первых, я, отвечая на это, сказал, что я особо не рвусь никуда. А во-вторых, там будет близкий нам человек, наш партнер – Российская Федерация. И она знает наши интересы и ни в коем случае никому не уступит и не отступится от наших интересов. Точно как вы и сказали. Поэтому если кто-то надеется, что переговоры России и США по Украине или России и Запада нанесут какой-то вред соседствующей Беларуси, это абсолютно не так. Владимир Владимирович это подтвердил. Добавить нечего.

Как подчеркнул Владимир Путин, учитывать интересы Беларуси – полностью соответствует национальным интересам России. Сегодня уровень интеграции двух стран крайне высок во всех сферах, это касается и кооперации в реальном секторе экономики. Поэтому любой шаг так или иначе отражается и на России, и на Беларуси.

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Лукашенко: Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство