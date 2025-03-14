Прямой эфир

Если кто-то надеется, что переговоры России и США нанесут вред Беларуси, это не так – Лукашенко

14 марта 2025 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство. Об этом после переговоров с Владимиром Путиным заявил Александр Лукашенко. Официальный визит главы нашего государства в Россию продолжается, в графике Президента ряд мероприятий, в том числе участие в заседании Совета Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если кто-то надеется, что переговоры России и США нанесут вред Беларуси, это не так – Лукашенко-2

Напомним, по итогам переговоров лидеры Союзного государства приняли совместное заявление. Курс на расширение стратегического партнерства во всех сферах остается неизменным. Что касается реализации ранее достигнутых договоренностей – проблемных моментов нет, сегодня взаимоотношения двух стран – образцовые. Это отражается и на экономике: так, товарооборот достиг рекордного показателя. Как отметил Александр Лукашенко, партнерство с Россией поддерживает и население Беларуси – о чем свидетельствуют результаты президентских выборов в нашей стране.

Звучала в ходе переговоров и тема международных отношений, в частности – возможность прекращения огня в Украине. Журналисты интересовались, будут ли учтены интересы Беларуси в ходе переговоров.

Если кто-то надеется, что переговоры России и США нанесут вред Беларуси, это не так – Лукашенко-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот вопрос появился с подачи наших беглых за границей и заграничных их спонсоров. Что вот Россия тут с Америкой договорится, а Лукашенко туда и не пустят, и интересы Беларуси не будут соблюдены. Примерно такой контекст. Во-первых, я, отвечая на это, сказал, что я особо не рвусь никуда. А во-вторых, там будет близкий нам человек, наш партнер – Российская Федерация. И она знает наши интересы и ни в коем случае никому не уступит и не отступится от наших интересов. Точно как вы и сказали. Поэтому если кто-то надеется, что переговоры России и США по Украине или России и Запада нанесут какой-то вред соседствующей Беларуси, это абсолютно не так. Владимир Владимирович это подтвердил. Добавить нечего.

Как подчеркнул Владимир Путин, учитывать интересы Беларуси – полностью соответствует национальным интересам России. Сегодня уровень интеграции двух стран крайне высок во всех сферах, это касается и кооперации в реальном секторе экономики. Поэтому любой шаг так или иначе отражается и на России, и на Беларуси.

Читайте также:

Путин: интересы Республики Беларусь при наших взаимоотношениях с кем бы то ни было учитываются всегда

Путин про импортозамещение: кто хочет вернуться, мы говорим – добро пожаловать, welcome в любую секунду

Лукашенко: Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство

# Александр Лукашенко # Владимир Путин # Союзное государство # Беларусь-Россия # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Путин: интересы Республики Беларусь при наших взаимоотношениях с кем бы то ни было учитываются всегда
14 марта 2025 06:53

Путин: интересы Республики Беларусь при наших взаимоотношениях с кем бы то ни было учитываются всегда

Путин про импортозамещение: кто хочет вернуться, мы говорим – добро пожаловать, welcome в любую секунду
14 марта 2025 06:43

Путин про импортозамещение: кто хочет вернуться, мы говорим – добро пожаловать, welcome в любую секунду

Лукашенко: Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство
14 марта 2025 06:37

Лукашенко: Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство