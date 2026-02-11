Эйсмонт: глава МИД представит Беларусь в Вашингтоне на первой встрече лидеров Совета мира

«В Вашингтоне представлять нашу страну будет министр иностранных дел, который полностью погружен в тематику участия Беларуси в Совете мира и другие вопросы региональной обстановки и двусторонних белорусско-американских отношений. Принимающая сторона уже проинформирована об этом решении», – заявила пресс-секретарь.

«К сожалению, приглашение мы получили поздно, рабочий график Президента на этот период уже был спланирован. Да, мы с удовольствием посетили бы Соединенные Штаты Америки, но есть вопросы, которые невозможно отложить. Кроме того, мы принимаем во внимание и возможные логистические сложности, которые могут возникнуть из-за незаконных санкций, в первую очередь Евросоюза – с учетом закрытия воздушного пространства над ЕС. В этой связи и несмотря на наше желание, Президент в данном мероприятии принять участие не сможет. Вместе с тем подчеркну: мы полностью разделяем нацеленность Президента США и Совета мира на разрешение всех мировых конфликтов мирным путем», – заявила Наталья Эйсмонт.

Напомним, Беларусь приняла устав Совета мира и является одним из учредителей этой растущей международной организации. Александр Лукашенко подписал документ о присоединении к Совету мира еще в январе. Изначально он был создан в контексте урегулирования и восстановления в секторе Газа, но сейчас организация позиционируется гораздо шире. Как сообщалось ранее, США планируют провести встречу Совета мира в Вашингтоне 19 февраля.