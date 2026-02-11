Польша отказалась вступать в Совет мира

Не все страны приняли приглашение в Совет мира с воодушевлением. Многие до сих пор в раздумьях. Евросоюз, например, так и не сказал Вашингтону ни да ни нет. А Варшава нарушила молчание и публично отказалась присоединиться к американской инициативе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Польши сослался на некие обстоятельства. Какие именно, уточнять не стал. Оставил пространство для дипломатического маневра или семейного совета. В этом смысле Европа сейчас напоминает человека, который крепко поссорился с соседом, но продолжает жить с ним в одной коммуналке. Америка остается приоритетом и для Варшавы, и для Берлина, и для Парижа. Однако Брюссель дуется на Вашингтон из-за Гренландии. Переговоры о ее передаче идут, но без энтузиазма. И когда та же самая Америка предлагает Польше войти в Совет мира, Варшава рассуждает: завтра заокеанский партнер захочет купить что-то еще, или пересмотрит санкции, или переиграет статус баз НАТО в Европе.