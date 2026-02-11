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Польша отказалась вступать в Совет мира

11 февраля 2026 16:45
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Не все страны приняли приглашение в Совет мира с воодушевлением. Многие до сих пор в раздумьях. Евросоюз, например, так и не сказал Вашингтону ни да ни нет. А Варшава нарушила молчание и публично отказалась присоединиться к американской инициативе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша отказалась вступать в Совет мира-2

Премьер-министр Польши сослался на некие обстоятельства. Какие именно, уточнять не стал. Оставил пространство для дипломатического маневра или семейного совета. В этом смысле Европа сейчас напоминает человека, который крепко поссорился с соседом, но продолжает жить с ним в одной коммуналке. Америка остается приоритетом и для Варшавы, и для Берлина, и для Парижа. Однако Брюссель дуется на Вашингтон из-за Гренландии.

Переговоры о ее передаче идут, но без энтузиазма. И когда та же самая Америка предлагает Польше войти в Совет мира, Варшава рассуждает: завтра заокеанский партнер захочет купить что-то еще, или пересмотрит санкции, или переиграет статус баз НАТО в Европе. 

Польша отказалась вступать в Совет мира-4

Дональд Туск, премьер-министр Польши:
В данных обстоятельствах Польша не будет участвовать в работе Совета мира, но мы проведем его анализ. Наши отношения с Соединенными Штатами были и останутся для нас приоритетом. Поэтому, если обстоятельства изменятся таким образом, что позволят нам присоединиться к работе Совета, мы не исключаем ни одного сценария.

Вся Европа участвует в этом дипломатическом танце с пониманием, но никто не спешит выходить в центр зала первым. Только Болгария и Венгрия не стали дожидаться разъяснений и приняли приглашение. Но ведь куда более интересна позиция основных игроков ЕС: Франции, Германии или Италии.

А ведь именно у этих европейцев включилась ревность. Во-первых, не они авторы очередной миротворческой идеи. Во-вторых, непонятно, кто будет диктовать правила и будут ли их в Брюсселе слушать. В-третьих, вместе с ними за стол пригласили Минск и Москву. И вот это уже совсем ломает шаблон западных идеологов. 



 

# Международная политика

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